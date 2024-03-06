Разведка начнет важную операцию: эксперт о неожиданном сценарии ликвидации Путина

Не далек тот момент, когда украинская разведка может начнет важнейшую операцию, говорит Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак спрогнозировал сценарий ликвидации Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Диктатор Владимир Путин принадлежит к деструктивным личностям и злым гениям. Он – ущербная и деформированная личность, что подчеркивает и тот факт, что он руководствуется тактикой и стратегией Сталина и Гитлера, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Как пояснил он в ходе чата в Главреде, конструктивные личности отличаются от деструктивных, к которым принадлежит Путин, тем, что конструктивные ищут возможности развития и создания чего-либо, а деструктивные – обижены на весь мир, свою обиду трансформируют в месть.

"Путин много просматривал видео о том, как закончил жизнь ливийский диктатор Муаммар Каддафи, о его убийстве. Путина беспокоил суд и казнь Саддама Хусейна. Но он рассчитывает на ядерное оружие и готов его применить. Он применит его, если будет угроза для его жизни", - говорит эксперт.

Вместе с тем он считает, что Запад не решится убить Путина, однако Украина уже делает дроны, в которых есть элементы искусственного интеллекта.

"Поэтому не далек тот час, когда может наступить момент, когда украинская разведка начнет важнейшую операцию по постепенной ликвидации всего военно-политического руководства России, которое на самом деле является организованной преступной группировкой. Это было бы самым правильным решением для дальнейшей судьбы человечества", - отметил глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Вместе с тем он согласился с мнением о том, что новый мятеж в РФ может привести к смене режима и уточнил, что пока в РФ нет фигур, которые способны повторить действия Евгения Пригожина, но они могут быстро появиться.

"Но именно сейчас эта ситуация отдалилась. Она была очень близкой с конца 2022-го и до середины 2023 года, а сейчас отдалилась. Сравните мимику и риторику Путина в начале 2023 года, когда он был в церкви, – это был подавленный и обездоленный человек, который всего боится, а также Путина в конце 2023 года, когда он проводил пресс-конференцию и позволял себе иронию и различные сардонические высказывания. Это был уже совсем другой человек, у которого открылось второе дыхание. И это второе дыхание, к сожалению, дал ему Байден", - добавил Бадрак.

Смотрите видео с чатом Валентина Бадрака в Главреде:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Ранее Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

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