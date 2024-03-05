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В Киеве масштабный пожар в экопарке "Осокорки": подозревают поджог застройщика

Яна Ставская
5 марта 2024, 21:31
Горит территория, которая соседствует, по словам активистов, с.незаконной застройкой Stolitsa Group.
В Киеве масштабный пожар в экопарке 'Осокорки': подозревают поджог застройщика
Масштабный пожар в Киеве - смотрите видео на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, facebook.com/pototska

В Киеве во вторник, 5 марта, произошел масштабный пожар на территории экопарка "Осокорки". Местные активисты подозревают поджог, совершенный застройщиком Stolitsa Group.

Пожар подтверждает КГГА. По данным чиновников, на открытой территории вблизи озера Тягле произошло возгорание травяного настила и камыша.

На месте работают спасатели. Специалисты делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар, убеждают в администрации.

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В то же время работа ГСЧС осложнена тем, что пути подъезда к очагам пожара подтоплены.

Что такое экопарк "Осокорки"

На территории экопарка "Осокорки" есть озера и молодой лес.

В сентябре 2017 года его начали застраивать: засыпали протоки между озерами и установили шлагбаум. Землю на левом берегу отдали под высотки еще во времена председательства Александра Омельченко.

Большую часть одного земельного участка занимает озеро Небреж. Активисты блокируют активную застройку этой прибрежной защитной полосы: требуют отменить разрешения на строительство возле озер и признать противоправным, отменить решение Киевского городского совета об утверждении ДПТ (детального плана территории) района Осокорки.

Уже была попытка поджога

Киевлянка Надежда Потоцкая сообщила в Facebook, что накануне уже была одна попытка поджога территории "Осокорок".

"Удивительным образом пылает соседняя земля, которая рядом с незаконной Stolitsa Group Владиславы Молчановой. Как раз та земля, которую защищают активисты", - отметила Потоцкая.

Активисты обвиняют застройщицу в незаконном захвате территории - уже в период полномасштабного вторжения.

"Они незаконно перекрыли доступ, строились ночью и днем. Часть природы уничтожена и застроена. Другая - пылает в эти секунды", - отметила киевлянка.

Чиновники обратились к правоохранителям с просьбой провести расследование обстоятельств пожара и в случае установления факта поджога привлечь виновных к ответственности.

В Киеве горит экопарк "Осокорки" - смотрите видео:

В Киеве масштабный пожар в экопарке 'Осокорки': подозревают поджог застройщика

Главред писал, что в восьми километрах от Киева продавали замок в готическом стиле. В нем есть винный погреб, шубная и гардеробная. Стоимость особняка - 1 млн долларов. Территория поместья площадью 1,2 га земли богата зеленью. Сам замок расположен на 500 м кв. Кроме него там есть домик охраны с гаражом и подсобными помещениями площадью 150 м кв., конюшня на двух лошадей площадью 120 м кв. и собственный плац.

Кроме того, в Киеве возможна критическая ситуация с мостом Метро. Для того, чтобы признать мост аварийным, надо провести экспертизу, заявил эксперт Александр Сергиенко.

А вот эксперт строительной отрасли, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины и группы компаний Win Ехрегтѕ Виктор Лещинский в интервью Главреду рассказал, выстоят ли дома в сейсмоопасных зонах. По его словам, Киев расположен в неактивной сейсмической зоне и на относительно стабильных грунтах.

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новости Киева Осокорки пожар
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