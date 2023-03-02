Украину может затрясти до 7 баллов: эксперт рассказал, выстоят ли дома в сейсмоопасных зонах

Эксперт строительной отрасли подчеркнул, что Киев расположен в неактивной сейсмической зоне и на относительно стабильных почвах.

Выстоят ли дома во время сильного землетрясения в Украине? / pixabay.com, unsplash.com

В Украине есть зоны сейсмической нестабильности, в основном это касается регионов вдоль хребта Карпатских гор: Ивано-Франковская и Черновицкая области, Закарпатье, Львовщина и Тернопольщина. Конечно, это также касается и Крыма. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт строительной отрасли, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины и группы компаний Win Еxperts Виктор Лещинский.

Как отметил эксперт, проектная документация зданий и сооружений, которые строятся в регионах с сейсмической нестабильностью, предусматривает обязательные усиленные фундаменты и конструкции жилых домов.

"Например, Одесса расположена в активной сейсмической зоне. К тому же, ситуация там осложняется еще и нестабильными (карстовыми) почвами. Поэтому там закладываются мощные фундаменты и соответствующие конструкции домов", - пояснил Лещинский.

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Зато, по его словам, Киев расположен в неактивной сейсмической зоне и на относительно стабильных почвах. А многоэтажные дома, даже выше 35 этажей, с конструкциями железобетонного монолитного каркаса являются довольно устойчивыми.

"Во время военных действий мы уже неоднократно имели возможность убедиться, что старые или панельные дома подвергаются большим разрушениям, а монолитно-каркасные дома выдерживают даже прямое попадание в них ракет, то есть они более стабильны, и такие дома можно восстановить в тех конструкциях, в которых они возведены", - отметил специалист.

В общем, как отметил Лещинский, если дом возведен в соответствии со всеми нормами строительства в Украине, то он должен выдержать нагрузку воздействия природных катаклизмов и более-менее стабильно отреагировать на такие явления.

Он подчеркнул, что этих норм придерживаются застройщики, поскольку в Украине предусмотрены технический надзор за строительством, контроль над вводом в эксплуатацию, а также ведение технической документации на объекте.

"Единственная норма, в отношении которой у нас возможны оговорки – страховая нагрузка на строительство, то есть контроль над строительными работами на площадке должен быть более жестким", - отметил эксперт строительной отрасли.

Землетрясение в Украине

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошел в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области. Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое шатание люстр на потолке.

Директор Института геофизики НАН Украины Александр Кедзера заявил, что в Киеве может произойти землетрясение магнитудой более 7 баллов.

"В Киеве максимальные землетрясения на почве третьей категории сейсмического свойства были и оказывались как семибалльные", - заявил Александр Кендзера.

Также он утверждал, что в Украине могут быть землетрясения с интенсивностью даже 8 баллов. Они могут быть зафиксированы на юго-западе Одесской области.

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