Мощное землетрясение произошло в районе Курильских островов. По местному времени подземные толчки произошли в 22:38.

Россию всколыхнуло мощное землетрясение / pixabay.com, unsplash.com

Страну-террориста Россию в пятницу, 17 февраля, всколыхнуло мощное землетрясение. Сила толчков оценивается в 5,3 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, землетрясение произошло в районе Курильских островов. По местному времени подземные толчки произошли в 22:38.

Эпицентр сейсмологической активности находился на расстоянии 35 километров к северо-западу от острова Матуа.

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Очаг подземных толчков – на глубине 166 километров.

В данный момент о последствиях землетрясения в России ничего неизвестно. Вероятно, повреждений или пострадавших не было.

Стоит отметить, что десять дней назад, 7 февраля, у Курильских островов также фиксировали землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера. Тогда очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров и на расстоянии 189 километров от Северо-Курильска.

Землетрясения в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений. Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. Всего разрушено 20-50% зданий.

Согласно последним данным, число погибших в Турции достигло 38 044 человек, передает агенство Анадолу.

Аль-Джазира сообщает, что число погибших в Сирии составляет 5,8 тыс., таким образом, число жертв землетрясения в обеих странах превысила 43,8 тыс.

Как отметил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина. По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.

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