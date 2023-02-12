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Рано или поздно в Украине будут землетрясения до 8 баллов: сейсмолог назвал самый опасный регион

12 февраля 2023, 10:30
Украина находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки.
Землетрясение, разрушенный дом
Где в Украине возможны землетрясения до 8 баллов - ответ сейсмолога / ​Фото pixabay.com ​

Рано или поздно землетрясения коснутся всей территории Украины. Самые мощные толчки с интенсивностью 8 баллов по шкале Рихтера возможны на юго-западе Одесской области. Об этом в эфире телемарафона заявил сейсмолог НАН Украины Александр Кендзера.

По его словам, в Украине возможны землетрясения, так как она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция. Этот сейсмоактивный пояс постоянно генерирует подземные толчки.

Землетрясения зависят от того, с какой скоростью движутся плиты, что в свою очередь приводит к накоплению энергии.

"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты. Очевидно, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут землетрясения", — сказал он.

Кендзера напомнил и о зоне Вранча, расположенной в Румынии. Землетрясение на этой сейсоактивной плите может ощущаться на всей территории Украины. Местные сейсмоактивные зоны зафиксированы возле Крыма и Закарпатье.

Справка. Зона Вранча — сейсмоактивная зона, расположенная на участке стыковки Южных и Восточных Карпат в жудеце Вранча, Румыния. Максимальная магнитуда землетрясений в этой сейсмоактивной зоне достигает 8,3. Ячейки землетрясений расположены в консолидированной коре, а также в мантии на глубинах от 80 до 190 км. Благодаря большим глубинам и магнитудам землетрясения зоны Вранча проявляются на огромной территории — от Греции на юге до Финляндии на севере.

Землетрясение в Турции 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, число погибших в Турции уже превысило 22 000 человек. На сегодняшний день известно, что 22 327 человек погибли и еще 80 278 человек получили ранения.

В соседней Сирии из-за землетрясений погибли около 3553 человек. В результате чего общее число погибших в обеих странах достигло 25 880 человек.

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