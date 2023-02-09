Риск землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, каким регионам грозит опасность

Украина находится в зоне Вранча и расположена на северном крае того же пояса, в котором произошли землетрясения в Турции и Сирии.

Землетрясение в Турции забрало жизни тысяч людей / Фото УНИАН, скриншот

На днях в Турции и Сирии разрушительные землетрясения забрали жизни тысяч людей. Украина находится в зоне Вранча и расположена на северном крае того же пояса, в котором произошли землетрясения в этих двух странах. Заместитель директора Института геофизики им. С. Субботина НАН Украины Александр Кендзера оценил, грозит ли Украине подобное природное явление.

По его словам, уровень сейсмической опасности на территории Украины задается Государственными строительными нормами Украины, где показано, какой уровень опасности присутствует в различных местах на территории страны.

К регионам с наибольшей сейсмической опасностью относится юго-запад Одесской области и Крым.

"Что касается остальных регионов, то следует смотреть на карту, о которой я сказал. Чтобы узнать, какой уровень сейсмической опасности в конкретном месте, нужно взять Государственные строительные нормы Украины строительства в сейсмически опасных районах", - сказал Кендзера в интервью изданию Obozrevatel.

По словам эксперта предсказать землетрясение во времени невозможно, но можно предугадать его величину.

"И даже частотный состав тех колебаний, что дойдут до той или иной площадки снизу и заставят колебаться либо саму площадку, либо здания и сооружения, которые на ней размещены", - объяснил Кендзера.

Землетрясение в Турции 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

В ВООЗ считают, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 8 574 человек, ранены 49 133, обрушились 6 444 зданий.

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