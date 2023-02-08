Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800 человек

В Турции подтверждена гибель 5894 человек, а в Сирии погибли 1932 человека. Есть опасения, что количество жертв будет постоянно расти.

Землетрясение в Турции и Сирии забрало жизни более 7,8 тыс. человек / Фото aa.com.tr

В Турции и Сирии растет число жертв разрушительного землетрясения, которое произошло рано утром 6 февраля. Погибших уже более 7800 человек.

Как пишет The Guardian, в Турции подтверждена гибель 5894 человек, а в Сирии погибли 1932 человека, то есть всего 7 826 человек.

Есть опасения, что количество жертв будет постоянно расти. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибших может быть до 20 тысяч.

Тем временем Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Ислахие, сделанные 4 октября 2022 года и после землетрясения 7 февраля 2023 года.

Фото twitter.com/Maxar

Фото twitter.com/Maxar

Землетрясение в Турции 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

В ВООЗ считают, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля может возрасти в восемь раз.

Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.

Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина. По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.

Другие новости: