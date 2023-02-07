Мощное землетрясение всколыхнуло Россию вслед за Турцией

Очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров и на расстоянии 189 километров от Северо-Курильска.

Землетрясение в России / glob.emsd.ru

В Тихом океане у Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера.

Подземные толчки жители Камчатки почувствовали в 18:45 по местному времени, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения располагался на глубине 42 километров и на расстоянии 189 километров от Северо-Курильска.

Землетрясение в России / glob.emsd.ru

Землетрясение в Турции 2023

Утром 6 февраля в Турции прошла серия мощных землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тыс. человек, около 100 тыс. пострадали.

Землетрясение также произошло в Сирии. Кроме того, нанесен ущерб двум населенным пунктам и более 70 селам в провинции Западный Азербайджан. В общей сложности разрушены 20-50% зданий.

Вечером, 6 февраля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано и в Казахстане.

Как сообщил сейсмолог Александр Кендзера, землетрясения в Турции возникли в сейсмоактивном поясе к которому относится и Украина. По его словам, землетрясения можно ожидать в Киеве и Крыму.

По состоянию на 7 февраля, землетрясение в Турции и Сирии забрало жизни более 4,3 тысячи человек, почти 18 тысяч людей получили ранения. Всего произошло 243 подземных толчка.

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