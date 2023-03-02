Какие дома "сложатся" первыми в случае мощного землетрясения в Украине – оценка эксперта Лещинского

Эксперт строительной отрасли Виктор Лещинский рассказал, какие дома в Украине устоят в случае мощного землетрясения, какие подвергнутся наибольшим разрушениям.

Монолитно-каркасные дома, даже многоэтажные, точно смогут устоять во время мощного землетрясения в Украине, заверил Лещинский / Главред

После недавнего смертоносного землетрясения в Турции и страшных кадров оттуда о том, как многоэтажные дома вмиг превращались в груду строительного мусора, погребая под собой тысячи людей, в Украине тоже задались вопросами, во-первых, насколько возможны в нашей стране землетрясения такой силы, а, во-вторых, насколько прочными и надежными являются наши дома, что с ними будет в случае подобного катаклизма.

Украинские ученые констатируют неутешительное: мощные землетрясения возможны и в Украине. Так, например, директор Института геофизики НАНУ, сейсмолог Александр Кендзера отметил, что в Киеве возможны 7-балльные землетрясения.

Эксперт строительной отрасли, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины и группы компаний Win Еxperts Виктор Лещинский рассказал Главреду, смогут ли устоять дома в Украине во время мощных землетрясений, какие типы домов являются наиболее ненадежными в этом смысле и подвергаются большим разрушениям, а также можно ли оставаться во время подобного катаклизма в квартире многоэтажки.

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Насколько тщательно, по вашим наблюдениям, в Украине соблюдаются все необходимые нормы во время строительства, особенно в сейсмоопасных зонах? Все ли, например, киевские постройки выдержат землетрясение мощностью 7 баллов?

В Украине действительно есть зоны сейсмической нестабильности, в основном это касается регионов вдоль хребта Карпатских гор: Ивано-Франковская и Черновицкая области, Закарпатье, Львовщина и Тернопольщина. Разумеется, это также касается и Крыма. Буквально недавно, на прошлой неделе, было небольшое 3-балльное землетрясение на Закарпатье, но никаких последствий и особого беспокойства это не вызвало.

Проектная документация зданий и сооружений, которые строятся в регионах с сейсмической нестабильностью, предусматривает обязательные усиленные фундаменты и конструкции жилых домов.

Например, Одесса расположена в активной сейсмической зоне. К тому же ситуация там осложняется еще и нестабильными (карстовыми) почвами. Поэтому там закладываются мощные фундаменты и соответствующие конструкции домов.

Зато Киев расположен в неактивной сейсмической зоне и на относительно стабильных почвах. А многоэтажные дома, даже выше 35 этажей, с конструкциями железобетонного монолитного каркаса являются довольно устойчивыми. Во время военных действий мы уже неоднократно имели возможность убедиться, что старые или панельные дома подвергаются большим разрушениям, а монолитно-каркасные дома выдерживают даже прямое попадание в них ракет, то есть они более стабильны, и такие дома можно восстановить в тех конструкциях, в которых они возведены.

В общем, если дом возведен в соответствии со всеми нормами строительства в Украине, то он должен выдержать нагрузку воздействия природных катаклизмов и более-менее стабильно отреагировать на такие явления.

Вы говорите, как должно быть в идеале, а на самом ли деле столь добросовестно у нас придерживаются этих норм застройщики?

В принципе, да, поскольку в Украине предусмотрены технический надзор над строительством, контроль над введением в эксплуатацию, а также ведение технической документации на объекте.

Единственная норма, в отношении которой у нас возможны оговорки – страховая нагрузка на строительство, то есть контроль над строительными работами на площадке должен быть более жестким.

Если вдруг в Киеве произойдет 7-балльное землетрясение, о возможности которого говорят наши сейсмологи, примерно какой процент зданий в столице сможет перенести его и остаться невредимыми?

Современные монолитно-каркасные дома на самом деле вполне в состоянии выдержать мощные землетрясения.

Более вероятно разрушение хрущевок, исчерпавших свой ресурс и срок эксплуатации которых давно истек.

Кстати, а какие жилые дома самые прочные и устойчивые – сталинки, хрущевки, панельки, новые многоэтажные кирпичные дома, многоэтажки-"свечи" на один подъезд или многоэтажки с несколькими подъездами? С другой стороны, какие типы домов будут наиболее уязвимыми?

Наиболее уязвимыми являются хрущевки, потому что прочность их конструкций исчерпана, а также панельные дома 70-80-х годов. Среди новых домов наиболее уязвимыми являются кирпичные дома.

Зато самыми стойкими при любых воздействиях являются монолитно-каркасные дома, потому что они имеют полностью связанный каркас и довольно прочный фундамент, а если есть еще два подземных этажа паркинга, то это самые защищенные дома.

Также достаточно прочными являются дома современного панельного строительства, потому что в них лучше, по современным технологиям, связаны плиты между собой.

Подчеркиваю, наиболее уязвимым однозначно является старый жилищный фонд.

Землетрясения какой максимальной мощности способны выдержать дома в Киеве, Одессе и на Западной Украине?

Киев не является активной сейсмической зоной, поэтому новые современные дома рассчитаны выдерживать землетрясения до 5-6 баллов, возможно, даже до 7 баллов.

Что касается Западной Украины, то в сейсмически активных зонах там ограничена высотность, поскольку так уменьшается нагрузка на дом. В некоторых регионах конструкции домов не превышают четырех этажей.

Одесский регион наиболее уязвимый из всех, поэтому там рассчитывают на то, что здания должны выдержать землетрясение мощностью 7 баллов. Но нестабильные почвы в этом регионе создают дополнительную опасность.

Насколько я понимаю, чем выше дом, тем больше колебания на верхних этажах во время землетрясения…

Да, именно так.

Означает ли это, что верхние этажи являются наиболее опасными, или, наоборот, если вся эта конструкция вдруг рухнет, лучше находиться на верхних этажах, лишь бы не оказаться под завалом?

Монолитно-каркасный дом никак не может разрушиться до основания, так как имеет жесткую основу, каркас. К тому же весь дом вылит как одна полноценная конструкция. Ведь даже прямое попадание ракет в такие дома доказало, что разрушается только часть определенной колонны или стены, но в целом весь дом остается невредимым. Такая конструкция "сложиться" вообще не может.

Что касается многоэтажных панельных домов, особенно старых, то во время мощного землетрясения и больших колебаний он "сложится" первым, потому что и подземные толчки, и усталость металла, скрепляющего панели, сыграют свою роковую роль.

Наверное, все равно во время землетрясения главным остается правило безопасности, заключающееся в необходимости покинуть любое здание – безопаснее находиться на улице?

В принципе, да. Но если конструкция дома устойчива к разрушениям, в таком доме можно оставаться. Если же здание имеет определенные замечания, то, конечно, в нем или вблизи него лучше не находиться.

Считаете ли вы достаточными те нормы и требования к прочности зданий (именно относительно землетрясений), которые существуют в Украине сейчас?

Сегодняшние вызовы доказали, что безопасность населения превыше всего, и для ее обеспечения нужно делать все возможное. Это касается не только землетрясений или других природных катаклизмов – должно быть учтено и любое вооруженное нападение, чтобы защитить людей, сохранить их жизнь и здоровье. Поэтому ужесточать нормы и усиливать контроль над их соблюдением нужно обязательно, даже если это отразится на сметах и сделает объекты дороже.