Будут падать дома: в Украине могут быть сильные землетрясения - эксперт по строительству

В Украине может произойти мощное 7-бальное землетрясение. Не все постройки смогут устоять во время таких подземных толчков.

В Украине могут падать дома из-за землетрясения / Коллаж фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

В Украине может произойти мощное землетрясение с силой толчков 7 баллов. Подобные подземные толчки были зафиксированы в Турции, что привело к падению домов и к огромному количеству смертей. Самыми опасными являются не только западные регионы страны. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт строительной отрасли, президент Национально экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский.

Чаще всего во время землетрясения падают очень высокие дома. Именно из-за этого в западных областях было установлено ограничение на высотность постройки.

"Так уменьшается нагрузка на дом. В некоторых регионах конструкции домов не превышают четырех этажей", - сказал Лещинский.

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Эксперт обратил внимание на то, что Киев не находится в активной сейсмической зоне, однако там также могут быть землетрясения. Современные дома способны выдерживать там подземные толчки силой 5-6 баллов, возможно, даже до 7 баллов, говорит Лещинский.

Самым уязвимым он называет Одесский регион. Там повышена опасность из-за нестабильности почвы.

"Одесский регион наиболее уязвимый из всех, поэтому там рассчитывают на то, что здания должны выдержать землетрясение мощностью 7 баллов. Но нестабильные почвы в этом регионе создают дополнительную опасность", - говорит эксперт.

Лещинский обратил внимание на то, что монолитно-каркасные дома по всей видимости смогут выдержать мощное землетрясение. Но если речь идет о старых домах, то тут все не так позитивно.

"Более вероятно разрушение хрущевок, исчерпавших свой ресурс и срок эксплуатации которых давно истек", - объяснил Лещинский.

Землетрясение в Украине

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области. Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

Директор Института геофизики НАН Украины Александр Кедзера заявил, что в Киеве может произойти землетрясение магнитудой более 7 баллов.

"В Киеве максимальные землетрясения на почве третьей категории сейсмического свойства были и проявлялись как семибалльные", - заявил Александр Кендзера.

Также он утверждал, что в Украине могут быть землетрясения с интенсивностью даже 8 баллов. Они могут быть зафиксированы на юго-западе Одесской области.

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