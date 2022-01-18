Под Киевом продают замок в готическом стиле: ему никогда не потребуется ремонт - фото

Замок в готическом стиле под Киевом / Facebook

В восьми километрах от Киева продают замок в готическом стиле. В нем есть винный погреб, шубная и гардеробная. Стоимость особняка - 1 млн долларов.

В объявлении о продаже в Facebook отмечается, что дизайн замка выполнен таким образом, что в нем никогда не понадобится ремонт.

Территория имения площадью 1,2 га земли богата зеленью. Сам замок расположен на 500 м кв. Кроме него там есть домик охраны с гаражом и подсобными помещениями площадью 150 м кв., конюшня на двух лошадей площадью 120 м кв. и собственный плац.

Также там есть озеро, беседка и фонтанчик, фруктовый сад, розарий.

Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 году"Что представляет собой сам замок? Распахивая двери роскошного, величественного и немного таинственного замка, мы попадаем в средневековье... Нас встречают величавые 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения (которая доставлялась в Украину кораблями). За бархатными портьерами скрывается много комнат, среди которых: столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, хозяйские покои (с с собственной ванной комнатой и гардеробной), телевизионная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, хозблок, шубная (гардеробная)", - сказано в объявлении.

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В замке есть две террасы, а любую из комнат можно легко переделать в необходимую жилплощадь.

Напомним, в центре Киева на улице Большая Житомирская в Шевченковском районе продают элитную трехуровневую квартиру-палаццо площадью 330 квадратных метров. В целом квартира состоит из пяти комнат, имеет три санузла и балкон.

Также сообщалось, что в 2021 году в Киеве подорожала стоимость коммерческих помещений в жилых комплексах. Цены выросли на 10-15%, а на некоторые объекты "взлетели" и на 20%. То же самое касается и цен на аренду.

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