В центре Киева продают квартиру-палаццо за 1 млн долларов - в сети ее раскритиковали

Квартира-палаццо в Киеве / blagovist.ua

В центре Киева на улице Большая Житомирская в Шевченковском районе продают элитную трехуровневую квартиру-палаццо.

Отмечается, что ее общая площадь 330 квадратных метров.

В целом квартира состоит из пяти комнат, имеет три санузла и балкон.

По его данным агентства недвижимости Благовест, жилье стоит 1 миллион долларов, то есть 28 млн 120 тысяч гривень.

Уникальность квартиры в том, что она оформлена в стиле итальянской эпохи Возрождения.

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"...ренессансное величие пропорций, изящество деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели", - описано жилье.

Однако, по информации ТСН, в сети жилье раскритиковали:

"Одна я думаю, что она (квартира – ред.) страшная?";

"К сожалению, наличие больших денег, абсолютно не означает наличие вкуса";

"Дизайн для цыганского барона разве что";

"Интересно было бы посмотреть в глаза владельцу и спросить, зачем ему диван в туалете".

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