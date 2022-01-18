В центре Киева продают квартиру-палаццо за 1 млн долларов - в сети ее раскритиковали

Шикарный дизайн не понравился пользователям.
В центре Киева на улице Большая Житомирская в Шевченковском районе продают элитную трехуровневую квартиру-палаццо.
Отмечается, что ее общая площадь 330 квадратных метров.
В целом квартира состоит из пяти комнат, имеет три санузла и балкон.
По его данным агентства недвижимости Благовест, жилье стоит 1 миллион долларов, то есть 28 млн 120 тысяч гривень.
Уникальность квартиры в том, что она оформлена в стиле итальянской эпохи Возрождения.
"...ренессансное величие пропорций, изящество деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели", - описано жилье.
Однако, по информации ТСН, в сети жилье раскритиковали:
"Одна я думаю, что она (квартира – ред.) страшная?";
"К сожалению, наличие больших денег, абсолютно не означает наличие вкуса";
"Дизайн для цыганского барона разве что";
"Интересно было бы посмотреть в глаза владельцу и спросить, зачем ему диван в туалете".
Читайте такжеДва самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивымНапомним, в 2021 году в Киеве подорожала стоимость коммерческих помещений в жилых комплексах. Цены выросли на 10-15%, а на некоторые объекты "взлетели" и на 20%. То же самое касается и цен на аренду.
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