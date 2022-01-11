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Цены стали заоблачными: как изменилась стоимость покупки и аренды недвижимости

11 января 2022, 15:45

Речь идет о недвижимости, расположенной в новостройках бизнес и комфорт-класса.

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Недвижимость подорожала от 10 до 20% / Instagram

В 2021 году в Киеве подорожала стоимость коммерческих помещений в жилых комплексах. Цены выросли на 10-15%, а на некоторые объекты "взлетели" и на 20%. То же самое касается и цен на аренду.

Как пишет РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию АН Park Lane, речь идет о недвижимости, расположенной в новостройках бизнес и комфорт-класса.

Средняя стоимость нежилого помещения в ЖК в центральной части Киева составляла 2000-5000 долларов за кв.м в зависимости от площади и назначения объектов. На Правом берегу стоимость "квадрата" достигала 3000 долл.

Также в прошлом году нежилое помещение в центре можно было арендовать за 25-40 долл за кв. м, а в спальных районах – 15-25 долл/кв.м.

"Рост цен на коммерческие помещения последовал за ощутимым ростом цен на жилую недвижимость. Спрос в 2021 году был высоким практически на все виды недвижимости. На это повлиял в том числе отложенный спрос, который сформировался за время карантина в прошлом году", – отметили эксперты АН Park Lane.

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Кроме того, самой востребованной в 2021 году на рынке была недвижимость с ремонтом, которую в большинстве арендовали компании из IT-сферы.

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