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Цены на недвижимость изменятся: сколько будет стоить жилье в 2022 году

8 января 2022, 20:18
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Стоимость недвижимости может увеличиться.

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Квартиры подорожают / parklane.ua

В 2022 году в Украине подорожает недвижимость. Цена за квадратный метр может увеличиться на 10%.

Эксперт Ассоциации специалистов недвижимости Эдуард Бразас в комментарии УНН причиной роста цен на жилье назвал коронавирус и общую инфляцию.

"Цены росли и будут расти. Это неизбежно и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. На первичном рынке – за счет того, что себестоимость растет, налогообложение и инфляция", - отметил эксперт.

Читайте такжеНазвано лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевоеПо его словам, цены вырастут не только на первичном, но и на вторичном. Однако все будет зависеть от спроса и покупательской способности.

Эксперт утверждает, что квартиры продают по максимальной цене, которую могут себе позволить покупатели.

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Читайте такжеСамые ужасные идеи для кухни или как придать дорогой вид главной зоне жилища, не потратив ни копейки"Если глобально ударит очередной коронакризис, то будет непонятно. Ипотека как фактор, который может влиять на падение цен, еще себя не проявила пока, ведь слишком мало места занимает на рынке, поэтому вряд ли ее влияние мы будем ощущать", - добавил Бразас.

При этом первый всплеск на рынке ожидается уже в первом квартале 2022-го. Между тем, аналитики утверждают, что большее количество покупателей на рынке представляют молодые люди, которые не останавливают никакие угрозы.

Напомним, ранее дизайнер Татьяна Астафьева составила перечень советов и лайфхаков для креативного и оригинального интерьера за небольшие деньги.

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