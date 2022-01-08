Цены на недвижимость изменятся: сколько будет стоить жилье в 2022 году

Квартиры подорожают / parklane.ua

В 2022 году в Украине подорожает недвижимость. Цена за квадратный метр может увеличиться на 10%.

Эксперт Ассоциации специалистов недвижимости Эдуард Бразас в комментарии УНН причиной роста цен на жилье назвал коронавирус и общую инфляцию.

"Цены росли и будут расти. Это неизбежно и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости. На первичном рынке – за счет того, что себестоимость растет, налогообложение и инфляция", - отметил эксперт.

Читайте такжеНазвано лучшее время года для покупки квартиры: когда жилье самое дешевоеПо его словам, цены вырастут не только на первичном, но и на вторичном. Однако все будет зависеть от спроса и покупательской способности.

Эксперт утверждает, что квартиры продают по максимальной цене, которую могут себе позволить покупатели.

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При этом первый всплеск на рынке ожидается уже в первом квартале 2022-го. Между тем, аналитики утверждают, что большее количество покупателей на рынке представляют молодые люди, которые не останавливают никакие угрозы.

Напомним, ранее дизайнер Татьяна Астафьева составила перечень советов и лайфхаков для креативного и оригинального интерьера за небольшие деньги.

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