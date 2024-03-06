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Россияне продают украинских пленных на "черном рынке": в ISW раскрыли схемы

Юлия Закрепа
6 марта 2024, 07:56обновлено 6 марта, 08:41
Чеченцы сейчас выполняют преимущественно полицейские или логистические функции в тыловых районах Украины.
Россияне продают украинских пленных на 'черном рынке': в ISW раскрыли схемы
Оккупанты продают пленных бойцов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские военные продают украинских военнопленных на "черном рынке" чеченским военизированным группировкам, которые в дальнейшем проводят собственные обмены пленными с Украиной.

ISW ссылается на информацию британского издания The Times, согласно которой украинский представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что чеченские парамилитарные группы покупают украинских военнопленных у других российских воинских частей на "черном рынке" для дальнейшей торговли. Позже они используют украинских пленных для обмена на чеченских, которых удерживают Вооруженные силы.

Газета The Times заявила, что эти подразделения, вероятно, обращаются к "черному рынку", поскольку чеченцы сейчас выполняют преимущественно полицейские или логистические функции в тыловых районах Украины, где меньше возможностей захватить военнопленных ВСУ и обменять их на чеченских.

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Издание отмечает, что, хотя в Женевской конвенции отсутствуют статьи, прямо запрещающие торговлю военнопленными, эта практика, вероятно, нарушает положение о том, что "ни одно специальное соглашение не должно негативно влиять на положение военнопленных".

"Сообщения, что чеченские подразделения, очевидно, проводят собственные обмены пленными с Украиной, свидетельствуют о том, что некоторые военизированные подразделения российской армии, такие как чеченский спецназ "Ахмат", вероятно, не участвуют в более широких российско-украинских обменах пленными на высшем уровне. Российские военные блогеры неоднократно критиковали чеченские силы за их некомпетентность и недостаточное участие в Украине, а после участия в крупных российских наступательных операциях в 2022 году, чеченские силы были отведены в тыловые районы или на менее активные участки фронта", - говорится в отчете ISW.

Обмен пленными: что известно

Напомним, что 2 декабря 2023 года почти 100 военных освободили из плена. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новый формат обмена. Он отметил, что часто такие обмены происходят не публично, а иногда непосредственно на поле боя.

3 января 2024 года из российского плена вернулись 230 украинских военных. В Украину вернулись защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы с Азовстали, пограничники и другие. Это самый большой обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

8 февраля Украина вернула из плена еще 100 военнопленных. Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена вернулись бойцы Нацгвардии, пограничники и ВСУ. Большинство из них - защитники Мариуполя.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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