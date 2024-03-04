"За детей Одессы": ВСУ сбросили большую бомбу на военный объект оккупантов

Российские оккупанты жестоко атаковали жилой дом в Одессе и убили 12 людей, среди которых 5 - дети. Наши защитники мстят врагу. Украинские силы нанесли мощный удар по объекту россиян. Видео, которое опубликовал командующий Воздушных силы ВСУ Николай Олещук, уже разлетелось в Сети.
Украинские пилоты сбросили управляемую авиабомбу на российский военный объект, который находится на оккупированной территории Херсонской области.
"4 марта 2024 года. Оккупированная Херсонская область. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, россияне", - написал Олещук.видео дня
На видео, которое появилось в Сети, видно момент удара по объекту. Там был мощный взрыв, в воздух поднялся огромный столб огня и дыма. Украинские силы запустили по оккупантам бомбу, на которой была написана фраза: "За детей Одессы. С ненавистью и без уважения".
Смотрите видео удара по оккупантам на оккупированной Херсонщине:
Удар РФ по дому в Одессе 2 марта - что известно
Напомним, что ночью на 2 марта Россия осуществила удар по многоэтажке в Одессе. Погибли и пострадали люди. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный жилой дом.
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что спасатели уже более суток проводят поисково-спасательные работы на месте попадания российского дрона в дом. Гуменюк отметила, что сейчас эксперты анализируют ситуацию и оценивают ущерб.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу в связи с ударом по Одессе.
Вечером 3 марта спасатели закончили поисковые работы. Последними из-под завалов достали тела брата и сестры - 10-летнего Сергея и 8-летней Златы. Тела их родителей и 7-месячной сестрички были найдены утром того дня.
Российские оккупанты убили 12 человек, среди которых пятеро детей.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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