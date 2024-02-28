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В Молдове сделали заявление о Приднестровье, а в РФ собрались говорить с Путиным

Андрей Ганчук
28 февраля 2024, 20:03
"Съезд" в Приднестровье – нагнетание истерии, которым занимаются Москва и представители Тирасполя, сказал спикер молдавского правительства Даниэль Водэ.
Путин, Приднестровье
Госдума будет консультироваться по "обращению" Приднестровья с Путиным и МИД - Затулин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В Молдове не думают, что после обращения "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья будет какая-либо эскалация. При этом в российской Госдуме, к которой и обратились представители "ПМР", заявили, что "запрос" Тирасполя будет рассмотрен, причем в рамках консультаций с главой агрессора России Владимиром Путиным.

Кремль и Приднестровье нагнетают истерию – Молдова

Как сообщает Radio Moldova, спикер правительства Молдовы Даниэль Водэ сказал, что обращение Приднестровья к России "за защитой" – это попытки создать истерию.

По его словам, предпосылок эскалации и дестабилизации ситуации в Приднестровском регионе нет, поскольку Приднестровье также стремится к миру.

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"Этот так называемый съезд и дискуссии инспирируются со стороны Левобережья Нистру (Приднестровья, - ред.), но также и Кремлем с целью поддержания этой истерии. Власти Молдовы взвешенно оценивают все, что происходит. И, как я отметил,Приднестровье поддерживает стремления к миру и безопасности в стране", - сказал Воде.

Справка

В чем суть Приднестровского конфликта

Приднестровье – регион Молдовы, который Кишинев не контролирует уже более 30 лет. Конфликт с местными сепаратистами произошел еще в 1992 году на языковой почве, после чего вмешалась Россия и воспользовалась ситуацией.

Сейчас там замороженная война.

Москва может рассматривать Приднестровье как плацдарм для различных провокаций против Украины.

В РФ проведут консультации с Путиным

Депутат Госдумы РФ по делам Содружества независимых государств Константин Затулин заявил пропагандистам РИА Новости, что "обращение" Приднестровья Дума рассмотрит "по существу" после того, как его получит.

По словам "парламентария", Совет Госдумы будет обсуждать вопрос с Путиным.

"Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной думы (орган, который готовит организационные решения Госдумы), который, конечно же, по этому вопросу будет обсуждать все, и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ",- подчеркнул Затулин.

приднестровье
Кратко о Приднестровье / Инфографика: Главред

"Обращение" Приднестровья к России

"Депутаты" непризнанного Приднестровья обратились к России с "просьбой защиты" от Молдовы. Они обвинили Кишинев в "экономической блокаде". На так называемом съезде "призвали" Москву "принять меры", поскольку на территории приднестровского анклава проживают "200 тысяч российских граждан".

Россия рассмотрит "обращение" из Приднестровья, сказали в министерстве иностранных дел российских оккупантов. В ведомстве пропагандистски уточнили, что "защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов".

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля, сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, примечательным является тот факт, что приднестровские представители обратились не только к Москве, но и к Европе.

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