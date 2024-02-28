Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

Страна-агрессор Россия повторила свою привычную пропаганду о "защите соотечественников" в ответ на "просьбу" из оккупированного Москвой Приднестровья.

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У Лаврова ответили на обращение Приднестровья / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Профильные ведомства России рассмотрят обращение Приднестровья о "принятии мер по защите" анклава от Молдовы. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел.

Как сообщает Интерфакс, там разразились пропагандистским заявлением по ситуации с обращением Тирасполя.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов", - сказали в МИД РФ. видео дня

Также во внешнеполитическом ведомстве оккупантов подчеркнули, что "все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами".

Справка

В чем суть Приднестровского конфликта

Приднестровский регион – территория Молдовы, однако Кишинев ее не контролирует с 1992 года. Конфликт Тирасполя (столица так называемой Приднестровской молдавской республики) и Кишинева начался в начале 1990-х из-за языковых противоречий. Конфронтацию подхватила и раскачала Россия.

20 лет Россия держит в Приднестровье группировку российских оккупантов. Контингент насчитывает около 1700 военных.

Много лет там замороженный конфликт.

В последние годы проблема Приднестровья получила новое развитие из-за полномасштабного нападения России на Украину. Москва может рассматривать регион как плацдарм для провокаций против украинского государства.

Обращение из Приднестровья к России

В среду, 28 февраля, "депутаты" всех уровней непризнанного Приднестровья обратились к России с "просьбой о защите" от Молдовы. "Свое решение" они мотивировали "экономической блокадой" со стороны Кишинева. Обращение они направили к Госдуме и Совету федерации РФ, поскольку на территории анклава живут "200 тысяч российских граждан".

"Обратиться в Совет Федерации и Государственную Думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. В Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. Россия участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе", - сказано в заявлении.

Бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца полагает, что если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс. В интервью Главреду он сказал, что Кишиневу следовало бы заранее готовиться к подобным сценариям после того, как Россия уже полномасштабно напала на Украину.

"Мы не должны забывать, что через 10 лет после этого, Приднестровье провозгласило российский флаг вторым флагом своего региона. И здесь мы не можем исключить того, что приднестровские "лидеры" используют нынешний съезд депутатов, чтобы разыграть геополитическую карту", - подчеркнул Маринуца.

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