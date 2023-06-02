"Такси им заказывать не буду": Зеленский призвал РФ убраться из Приднестровья

Украина сыграет одну из решающих ролей в урегулировании конфликта в Приднестровье, которое принадлежит Молдове, сказал президент Владимир Зеленский.

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Оккупанты России должны по-хорошему уйти из Приднестровья - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Украина будет играть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Приднестровье, поскольку речь идет о безопасности украинской границы. Киев готов помочь решить проблему, если будет запрос от Молдовы, но пока такой просьбы не было. Российским оккупационным войскам лучше добровольно покинуть захваченную молдавскую территорию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове он рассказал о том, что Украина не будет в одностороннем порядке применять какие-либо инструменты воздействия на ситуацию в Приднестровье без запроса от Кишинева. Пока такого запроса не было.

"Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы", - отметил Зеленский.

По его словам, Киев не претендует на Приднестровье.

"Они (Приднестровье, - ред.) должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", - уточнил украинский гарант.

"Захотят жить – уйдут"

Президент также поделился своей точкой зрения по поводу того, что делать с российскими оккупационными войсками в захваченном Приднестровье. Как полагает гарант, они должны оттуда выйти в добровольном порядке. Украина, в случае чего, не будет брать никого в плен в Приднестровье, поскольку это не украинская земля.

"Относительно того, что делать с теми, кто там на территории, с войсками... Они захотят жить - уйдут. Такси я им заказывать не буду. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Украину обвинили в "подготовке теракта в Приднестровье"

Дескать, "прокурор" захваченного Россией Приднестровья Анатолий Гурецкий в марте обвинил Службу безопасности Украины в якобы "подготовке теракта" в "ПМР" с целью будто бы "устранения первых лиц государства".

В СБУ обвинения из Приднестровья назвали провокацией, которую срежиссировали в Москве.

"Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которой усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей, обвинив в этом наше государство", - уточнили в спецслужбе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не намерена реализовывать какие-либо "теракты" в захваченном Приднестровье. Фейковая информация Кремля – часть планов Москвы по нападению на Молдову. Российские оккупанты хотят устроить в Кишиневе государственный переворот.

Смотрите видео, в котором Михаил Притула рассказал о планах России по Приднестровью:

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