'Несутся в сторону границы с Молдовой': Братчук раскрыл ситуацию в Приднестровье

На территории непризнанного Приднестровья никаких действий нет, войско не собирается, заявил Братчук.

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Что происходит в Приднестровье / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что жители непризнанного Приднестровья до сих пор являются владельцами нескольких паспортов.

"Сейчас в информационном пространстве тихо, провокаций не наблюдается. С нашей стороны ситуация контролируемая. Хотя, пытаются какие-то вбросы делать, но понимаем, что в этом вопросе много информационного шума. Для чего это было сделано, мы тоже понимаем. На территории непризнанного Приднестровья никаких действий нет, войско не собирается. Могут ли они вообще собрать войско?" - отметил Братчук в эфире телеканала "Еспресо".

По словам спикера, так называемая мобилизация в Приднестровье и попытки провести мобилизационные сборы в свое время показали, что воины садятся на свои роллеры и несутся в сторону границы с Молдовой.

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"Хотят в Румынию добраться, и в Украину добраться, но мы не пускаем. Жители Приднестровья - это владельцы нескольких паспортов. Они будут там, где им лучше, а в Приднестровье им точно не очень хорошо. До первого января им там было лучше, когда была контрабанда более активна, сейчас им прижали хвост. Поэтому они и подняли всех своих так называемых депутатов, проведя соответствующее собрание", - пояснил Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Что известно о Приднестровье / Инфографика: Главред

Напомним, что полковник ВСУ Роман Свитан оценил планы россиян по Приднестровью. Свитан отметил, что россияне смогут провести наступление на Одессу только через 3-5 лет после сморожения или окончания войны в Украине.

У Зеленского сделали заявление относительно "обращения" Приднестровья к России. Войска агрессорки России не смогут добраться до непризнанного анклава Приднестровья, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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