Угроза прорыва к Одессе: полковник ВСУ оценил планы россиян по Приднестровью

Свитан отметил, что россияне смогут провести наступление на Одессу только через 3-5 лет после сморожения или окончания войны в Украине.

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Полковник ВСУ рассказал об угрозе наступления на Одессу / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Россия снова пытается разыгрывать карту эскалации в Приднестровье. В то же время, Украине необходимо с осторожностью относиться к решению проблемы Приднестровья. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оценивая угрозу наступления россиян на Одессу.

"Россия провернуть такую операцию не сможет. Для того, чтобы двигаться на Одессу, россиянам нужно будет форсировать Днепр под постоянным обстрелом наших войск. Ведь мостов там уже нет. Морская компонента также исключена - мы еще на подходе потопим все их корабли. Не удастся им применить и авиацию, поскольку ее тоже уничтожим. К тому же противник ушел с правого берега на левый, что также указывает на отсутствие планов по проведению подобных операций как минимум в ближайшее время", - отмечает Свитан.

Военный эксперт указывает на то, что подобные общевойсковые операции Россия сможет проводить только через 3-5 лет после завершения войны или заморозки активных боевых действий в Украине.

"Раскачка по Приднестровью, скорее всего, была приурочена к путинской речи и стала одним из элементов так называемой президентской предвыборной кампании. "Приднестровским депутатам" понадобилась экономическая помощь. Путин с барского плеча может туда сбросить несколько десятков миллиардов долларов - "на поддержание штанов", организации каких-то выплат в Приднестровье. На этом все и закончится. Мол, царь-батюшка решил проблему далекого анклава", - указывает эксперт.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:

Кроме того, Свитан отметил, что в Украине должны с осторожностью относиться к решению проблемы Приднестровья.

"Только народ Молдовы и официальный Кишинев должны решать, как будет освобождаться Приднестровье, и какие механизмы надо применить для восстановления территориальной целостности молдавского государства. Можем только поддержать решение правительства Молдовы, что однозначно и сделаем", - резюмировал Свитан.

Что известно о Приднестровье / Инфографика:Главред

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Провокация России в Приднестровье

Напомним, как ранее сообщал Главред, эскалации ситуации в Приднестровье не предвидится. Обращение из анклава к России теряет смысл, поскольку войска страны-оккупанта не могут туда пройти. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

В Молдове не считают, что после обращения "съезда депутатов" незаконного Приднестровья будет какая-то эскалация. В то же время в российской Госдуме, в которую обратились представители "ПМР", сообщили, что "запрос" Тирасполя будет рассмотрен в рамках консультаций с главой России Владимиром Путиным.

Обращение незаконного Приднестровья к России "о защите" от Молдовы не оправдало ожиданий Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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