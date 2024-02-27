Ночью в Украине гремели взрывы: РФ атаковала с воздуха и устроила провокацию в Молдове

Один из дронов оккупанты направили по траектории с пересечением украино-молдавского участка государственной границы в Одесской области.

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РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 27 февраля российские оккупанты атаковали Украину шестью ракетами и 13 беспилотниками типа "Шахед". Силам ПВО удалось уничтожить две ракеты и 11 дронов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, страна-агрессор атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59, одной противорадиолокационной ракетой Х-31П и 13 ударными беспилотниками типа "Shahed" (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Курская область).

К отражению воздушного нападения была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

Уничтожены 11 ударных дронов и две ракеты Х-59 / Фото: t.me/kpszsu

Тем временем Силы обороны юга утчонили в Telegram, что ракеты были уничтожены на Днепропетровщине, а четыре "Шахеда" сбили в Кировоградской области.

"Маршрут одного из дронов враг провокативно направил по траектории с пересечением украино-молдавского участка государственной границы в Одесской области", - уточнили военные.

"Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны Украины", - добавили в пресс-службе Сил обороны Юга.

Тем временем в Генштабе ВСУ опубликовали свежие данные о потерях российских оккупантов в Украине.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 411550 (+850);

танков – 6556 (+1);

боевых бронированных машин – 12494 (+16);

артиллерийских систем – 1009 (+16);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7729 (+22);

крылатые ракеты – 1912 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн – 13 065 (+28);

специальная техника – 1588 (+8).

Потери российских оккупантов / Фото: Главред

Ракетно-дроновый удар по Украине 26 февраля

В ночь с 24 на 25 февраля российские оккупанты атаковали Днепр и Харьков. Жители двух городов слышали взрывы.

В результате удара РФ по Днепру повреждены 10 частных домов и несколько автомобилей. Пострадали четыре человека.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харьковскому району ракетами С-300 с территории Белгорода. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Защитникам украинского неба удалось уничтожить девять дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59.

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