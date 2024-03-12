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ВСУ смогли кардинально изменить ситуацию на фронте: Братчук рассказал об успехе

Юрий Берендий
12 марта 2024, 15:41
Спикер УДА "Юг" отмечает, что интенсивность российского наступления уменьшилась из-за активной работы артиллерии Сил обороны Украины.
ВСУ смогли кардинально изменить ситуацию на фронте: Братчук рассказал об успехе
Братчук назвал главный успех ВСУ на фронте / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Ситуация на фронте российско-украинской войны значительно изменилась, однако говорить о полной остановке российского наступления пока рановато. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что украинским военным удалось остановить интенсивность продвижения российских оккупационных войск.

"Сегодня ситуация на фронте выравнивается. Сегодня ситуация действительно не является такой критической, как была еще, допустим, несколько недель назад. Хотя на некоторых локациях враг пытается продвигаться, и есть определенные тактические успехи", - комментирует гость эфира.

Он отметил, что летом 2023 года россияне попытались высмеивать даже перемещение украинской армии на небольшие расстояния - 300, 400, 500 метров, тогда как сейчас они пытаются подать продвижение на 50 метров как значительную победу. Также он отметил, что говорить о том, что российские оккупанты "взяли" тот или иной населенный пункт, нельзя, потому что на самом деле речь идет об уничтожении, когда оккупанты разрушают украинские города и села.

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"Мы говорим, например, на Авдеевском направлении о Тоненьком, об Орловке - это те населенные пункты, от которых фактически остались одни названия. Только так может воевать Россия. Только так Россия пытается продвигаться вперед", - констатировал Братчук.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" связывает относительную стабилизацию ситуации на фронте с возвращением на поле боя артиллерии с соответствующим снабжением снарядов.

Братчук подчеркнул, что мужество и мотивация украинских бойцов безграничны, и примеров их способности удерживать фронт в таких условиях можно найти очень мало в истории.

"Ситуация тяжелая на всех направлениях. Но есть те мероприятия, которые проводятся Вооруженными силами Украины, и они позволяют в любом случае нам с надеждой смотреть в ближайшее будущее и не сомневаться в нашей победе. Это точно. Россия теряет своих людей в промышленных масштабах", - сказал Сергей Братчук.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Александр Коваленко прогнозирует, что после оккупации Авдеевки, российские оккупационные войска сконцентрируют основные силы для захвата городов Часов Яр в Донецкой области и Купянска в Харьковской области.

Первоначальные планы России потерпели неудачу, а ее оккупационная армия понесла большие потери. Однако время начинает способствовать России, и, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что его общая стратегия в войне работает. Об этом свидетельствует обнародованный доклад разведывательного сообщества США.

Российские оккупанты могут разрушить много крупных городов, подобно тому, что случилось в Авдеевке. Такой сценарий может реализоваться уже в 2024 году, если США не примут решение о предоставлении большого пакета военной помощи Украине. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США.

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война в Украине Ситуация в Авдеевке
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