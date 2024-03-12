РФ потеряла в Украине 300 тысяч военных, но время играет на руку Путину - разведка США

Первоначальные планы страны-агрессора РФ в Украине провалились, и оккупационная армия понесла огромные потери. Однако время начинает играть в пользу России, и кремлевский диктатор Владимир Путин скорее всего считает, что его общий расчет в отношении войны работает. Об этом говорится в обнародованном докладе разведывательного сообщества США.
Как сообщает американская разведка, Россия потеряла в Украине около 300 тысяч военных, передает Европейская правда.
"Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны – около 300 тысяч среди личного состава (в оригинале употреблено слово casualties, используемое для обозначения и безвозвратных, и санитарных потерь, - ред.), тысячи танков и другой бронетехники", – говорится в отчете.
Прогнозируется, что истощение военных, нехватка личного состава, низкий моральный дух и дальше будут проблемой для российской армии.
В то же время, летние контрнаступательные операции Украины удалось сорвать, и текущая ситуация начинает играть в пользу страны-агрессора.
В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.
Также армия РФ добивается незначительных, но постоянных успехов на поле боя с конца 2023 года и выигрывает от неопределенности по поводу того, на какую западную помощь в дальнейшем может рассчитывать Украина.
"Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы в этой войне работает и западная, в частности американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", – говорится в документе.
Потери РФ в войне
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2024 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 425 890 (+910 за сутки) человек;
- танков ‒ 6747 (+8);
- боевых бронированных машин ‒ 12901 (+27);
- артиллерийских систем – 10522 (+23);
- РСЗО – 1016;
- средств ПВО ‒ 713 (+2);
- самолетов – 347;
- вертолетов – 325;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43);
- крылатых ракет – 1920 (+1);
- кораблей ‒ 26;
- подлодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 13870 (+44);
- специальной техники ‒ 1691 (+5).
Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев сообщил, что общие потери российских войск, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. В частности, это безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.
Потери Украины и России в войне
Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.
По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.
По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").
Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.
Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ может вести войну с Украиной в ее нынешних масштабах еще 2-5 лет. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на оценку НАТО.
В частности, в 2023 году 21% всех федеральных расходов пошли на нужды армии захватчиков - по сравнению с 14% в 2020 году. Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает еще большую долю расходов - более 29%. По оценке эстонской разведки, производство артснарядов РФ выросло с 400 тысяч в до 600 тысяч, "что больше, чем совместное производство снарядов США и Европы".
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