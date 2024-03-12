РФ потеряла в Украине 300 тысяч военных, но время играет на руку Путину - разведка США

Страна-агрессор Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны.

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Путин скорее всего считает, что его общий расчет в отношении войны работает / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, сайт Кремля

Первоначальные планы страны-агрессора РФ в Украине провалились, и оккупационная армия понесла огромные потери. Однако время начинает играть в пользу России, и кремлевский диктатор Владимир Путин скорее всего считает, что его общий расчет в отношении войны работает. Об этом говорится в обнародованном докладе разведывательного сообщества США.

Как сообщает американская разведка, Россия потеряла в Украине около 300 тысяч военных, передает Европейская правда.

"Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны – около 300 тысяч среди личного состава (в оригинале употреблено слово casualties, используемое для обозначения и безвозвратных, и санитарных потерь, - ред.), тысячи танков и другой бронетехники", – говорится в отчете.

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Прогнозируется, что истощение военных, нехватка личного состава, низкий моральный дух и дальше будут проблемой для российской армии.

В то же время, летние контрнаступательные операции Украины удалось сорвать, и текущая ситуация начинает играть в пользу страны-агрессора.

В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.

Также армия РФ добивается незначительных, но постоянных успехов на поле боя с конца 2023 года и выигрывает от неопределенности по поводу того, на какую западную помощь в дальнейшем может рассчитывать Украина.

"Президент Владимир Путин вероятно считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы в этой войне работает и западная, в частности американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", – говорится в документе.

Потери РФ в войне

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 12 марта 2024 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 425 890 (+910 за сутки) человек;

танков ‒ 6747 (+8);

боевых бронированных машин ‒ 12901 (+27);

артиллерийских систем – 10522 (+23);

РСЗО – 1016;

средств ПВО ‒ 713 (+2);

самолетов – 347;

вертолетов – 325;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43);

крылатых ракет – 1920 (+1);

кораблей ‒ 26;

подлодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 13870 (+44);

специальной техники ‒ 1691 (+5).

Потери армии РФ на войне в Украине / Фото: Главред

Ранее спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев сообщил, что общие потери российских войск, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. В частности, это безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ может вести войну с Украиной в ее нынешних масштабах еще 2-5 лет. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на оценку НАТО.

В частности, в 2023 году 21% всех федеральных расходов пошли на нужды армии захватчиков - по сравнению с 14% в 2020 году. Федеральный бюджет на 2024 год предусматривает еще большую долю расходов - более 29%. По оценке эстонской разведки, производство артснарядов РФ выросло с 400 тысяч в до 600 тысяч, "что больше, чем совместное производство снарядов США и Европы".

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