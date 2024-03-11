"Будет много Авдеевок в 2024 году": директор ЦРУ жестко обратился к США

Российские оккупанты могут уничтожить многие крупные города, как это произошло в Авдеевке. Такой сценарий может развиться уже в 2024 году, если США не примут решение о большом пакете военной помощи Украине. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке американского Сената.
Отсутствие помощи от США может привести к значительным территориальным потерям, говорит Бернс.
"Думаю, что без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше авдеевки в Украине. И это, как мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - подчеркнул директор ЦРУ.видео дня
В то же время он добавил, что с дополнительной помощью украинские военные смогут удерживать свои позиции на линии фронта до конца 2024 года и в начале следующего. Это позволит "вести переговоры с более сильных позиций".
Бои за Авдеевку и выход ВСУ
Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.
Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.
Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".
Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.
При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.
Ситуация вокруг Авдеевки
Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.
Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.
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