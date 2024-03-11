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В Украине уже есть военные стран НАТО: эксперт прямо сказал, чем они занимаются

Ангелина Подвысоцкая
11 марта 2024, 05:55
В Украине воюет много добровольцев в составе "Иностранного легиона", но речь идет не только о них.
В Украине уже есть военные стран НАТО: эксперт прямо сказал, чем они занимаются
В Украине уже есть военные стран НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

В Украине уже есть военные некоторых стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом он отказался называть количество этих военных и государства, которые их отправили в Украину.

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона заявил, что в Украине действительно присутствуют военные спецподразделения. Это связано с тем, что международные миссии, посольства и дипломаты находятся в стране, которая воюет, поэтому их надо защищать, говорит эксперт.

"Безусловно их функции по охране надо кому-то осуществлять. Спецподразделения военные присутствуют, которые прикрывают особо важные посольства крупных государств в Украине. Это не сотни и не тысячи людей. В этом нет ничего удивительного, какой-то сенсации, как это хотят подать, что уже военные находятся. Надо сказать с какой миссией они находятся, они выполняют функции охраны", - сказал Мусиенко.

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Он также напомнил о том, что в Украине есть очень много добровольцев из разных стран, которые защищают государство в рядах "Иностранного легиона".

"The Washington Post писал, что по их данным, у нас почти 20 тысяч иностранцев в "Иностранном легионе" Вооруженных Сил Украины воюют за Украину. В том числе, есть французы и не только они. Кстати, это также шаг для усиления. То есть, добровольцы же к нам могут ехать, независимо от решений их стран. Просто может случиться так, что добровольцы будут еще лучше подготовленными", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в роли эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее сообщалось о том, что Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины. В рамках маневров Альянса весной 2025 года Франция увеличит контингент своих войск в Румынии до 4 тысяч солдат и 50 танков. Дополнительно в страну перебросят еще 37 танков Leclerc.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, ято войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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война в Украине НАТО вторжение России Александр Мусиенко
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