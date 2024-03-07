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Швеция официально вступила в НАТО: что известно

Юлия Закрепа
7 марта 2024, 16:39обновлено 7 марта, 17:09
Сегодня, 7 марта, НАТО официально приняло Швецию в свои ряды.
Швеция официально вступила в НАТО: что известно
Швеция вступила в НАТО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу сегодня, 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО.

Об этом сообщает со ссылкой на соответствующий протокол, опубликованный на сайте Госдепа США. Протокол о присоединении страны к альянсу вступил в силу, сообщил Госдепартамент США.

Швеция официально вступила в НАТО: что известно
НАТО приняло Швецию / скриншот: НАТО

Отметим, что церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе должна состояться в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Напомним, что Франция обратилась к НАТО об отправке войск в Украину еще до заявления Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда содержало укомплектование оборонных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Названаглавная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска. НАТО не готово к размещению своих войск в Украине. Их гибель в ходе боевых действий будет рассматриваться как нападение на Альянс.

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НАТО Швеция вступление в НАТО
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