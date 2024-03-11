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"Темпы хорошие": Зеленский - о создании мощных укреплений на фронте

Ангелина Подвысоцкая
11 марта 2024, 16:44
В Украине возводят новые оборонительные рубежи. Их создают сразу в три полосы.
ВСУ, Зеленский
Зеленский провел важное заседание Ставки / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Офис президента

В Украине возводят новые оборонительные рубежи сразу в три полосы. Длина этих фортификаций будет достигать 2000 километров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам Ставки верховного главнокомандующего.

Он надеется, что все работы будут завершены вовремя.

"Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля по темпам возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - пишет Зеленский.

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Также на Ставке обсудили ситуацию на фронте. Президенту доложили об обстановке на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и южном направлениях. Обсуждались и операции морской пехоты.

"Доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым. Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", - добавил президент.

Фортификационное сооружение - что это?

Фортификационное сооружение — постройка, которая предназначена для размещения войск, военной техники и пунктов управления. Они необходимы для защиты войск и объектов от вражеских атак. Также они способствуют более эффективному применению оружия.

Такие фортификации используются полевыми войсками, которые практически не остаются долго на одном месте. Их возводят непосредственно перед боем. Эти укрепления сохраняют свое значение только на время боя на этой местности. Чаще всего на фронте роют окопы, делают заграждения, мешающие проходу военной техники. Также создаются так называемые минные поля. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что наступление РФ выдыхается, враг перебрасывает резервы под большой город. Он заметил, что российские оккупанты выводят войска с Купянского направления. В то же время они перебрасывают силы под Угледар и пытаются захватить город.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий добавил, что после захвата Авдеевки враг нацелился на 4 населенных пункта. Речь идет о Новомихайловке, Георгиевке, Победе и Красногоровке. Туда оккупанты бросают большие свои силы.

В свою очередь командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко заявил, что россияне с трех направлений суют на Часов Яр. При этом оккупанты используют химическое оружие, чтобы выкурить украинские пехотные подразделения из укрытий.

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война в Украине Владимир Зеленский укрепление ставка вторжение России
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