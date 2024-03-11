Россияне с трех направлений сунут на Часов Яр: в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте

Оккупанты используют химическое оружие, чтобы выкурить украинские пехотные подразделения из укрытий, рассказал командир батальона 92-й ОШБр.

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Россия бросила все силы на штурм стратегического города / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области. Однако в течение последних двух недель не имеют успеха. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире телемарафана.

"Противник продолжает ударно-штурмовые действия, пытаясь наращивать свои усилия с целью оккупации населенного пункта Часов Яр. И соответственно, бьет по флангам, в частности штурмуя в направлении населенного пункта Ивановское, Клещеевка, Андреевка", - отметил он.

По его словам, сейчас можно с уверенностью сказать, что за последние две недели российские оккупанты успеха не имели. Все позиции украинских защитников остаются под контролем.

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"Несмотря на то, что во время совершения ударно-штурмовых действий противник применяет весь имеющийся свой потенциал - все, за исключением ядерного оружия, находящегося у него на вооружении. А также достаточно активно пытается применять авиацию", - отметил командир.

Федоренко также рассказал, что Россия модернизировала управляемые авиабомбы, которые теперь имеют более высокую точность по сравнению с предыдущими моделями. Что касается химического оружия, враг использует его в течение последнего года. Однако украинские военные применяют индивидуальные средства защиты и другие приспособления, чтобы противостоять этому виду оружия.

"Основная их задача - это использование газов, которые являются ползучими, то есть тяжелее воздуха. Они спускаются на дно окопов, укрытий. Для чего противник применяет - для того, чтобы наши пехотные подразделения выкурить из укрытий", - пояснил он.

Потери россиян / Инфографика: Главред

Командир батальона подчеркнул, что очень малая часть подбитой техники забирается россиянами с поля боя. Он пояснил, что это касается ограниченных ситуаций, когда украинские силы не могут эффективно действовать из-за опасных погодных условий.

"Условно, удалось поразить ту или иную единицу техники, она вышла из строя. Потом упал туман. И под покровом тумана мы не смогли сработать достаточно эффективно для того, чтобы уничтожить ее в полной мере", - рассказал Федоренко.

По его словам, из 10 единиц пораженной техники оккупанты забирают не более двух.

Кто такой Юрий Федоренко Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия. С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Ситуация вблизи Часового Яра

Напомним, россияне пытаются захватить Часов Яр, но не могут этого сделать. Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ отметил, что оккупанты активно штурмуют на этом направлении, привлекая тяжелую технику.

Также руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица" рассказал о "мощном рывке" российских войск на Часов Яр в Донецкой области. РФ пытается сконцентрировать силы для дальнейшего наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщал Главред, в случае оккупации города Часов Яр, враг будет иметь возможность обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск. Командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко считает, что российским оккупантам не удастся реализовать этот замысел.

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