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"Ситуация там тяжелая": генерал признался, какие населенные пункты ВСУ могут "сдать"

Руслана Заклинская
11 марта 2024, 10:25
ВСУ используют любые возможности, чтобы останавливать продвижение россиян, в частности строят оборонительные рубежи, отметил Игорь Романенко.
'Ситуация там тяжелая': генерал признался, какие населенные пункты ВСУ могут 'сдать'
ВСУ могут отойти из некоторых населенных пунктов / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вооруженные силы Украины могут отойти из некоторых населенных пунктов в Донецкой области. К западу от Авдеевки формируется новая линия обороны, поскольку существенных рубежей там не было. Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

"Поэтому они строятся по ходу, и не сразу на левом фланге Авдеевки, а, к сожалению, дальше. На дальности 5-6 километров от этого населенного пункта не за что было зацепиться, поэтому россияне прошли это расстояние на одном наступательном импульсе. Но дальше начались наши рубежи и некоторые резервы. Чаще всего эти рубежи привязывались к высотам, использовались естественные водные преграды и так далее. И именно на этих рубежах планируется приостановить наступление противника, то есть стабилизировать ситуацию", - пояснил генерал-лейтенант.

По его словам, села Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское могут "сдать". Однако ВСУ используют любые возможности, чтобы останавливать продвижение россиян. Рубежи строятся, в частности, по населенным пунктам, посадкам, возвышенностям, холмам, высотам, поскольку там можно эффективно снимать артиллерию.

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"Сданы" - это не то слово. Ведутся боевые действия вокруг этих населенных пунктов, они будут максимально использоваться в организации боевых действий", - отметил Романенко.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украине удастся удержать Новомихайловку только при наличии резервов и оружия. В селах Богдановка, Ивановское и Клищеевка, которые оказались на линии фронта, будут продолжаться бои.

"В крайне тяжелом состоянии Ивановское. К сожалению, там может быть перспектива оставления. Это такой хаб. Мы помним этот населенный пункт, это название с того времени, когда наши защитники сражались за Бахмут. Это очень важное село, но ситуация там тяжелая", - подчеркнул он.

Романенко добавил, что Часов Яр стоит и дальше будет отбиваться, поскольку город расположен на возвышенности и там раньше были оборонительные рубежи.

"Он важнее и представляет серьезные возможности с точки зрения организации обороны вокруг него. Это происходит сейчас", - сказал эксперт.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Как сообщал Главред, наступление российских оккупантов теряет интенсивность, поскольку им не хватает сил для продолжения наступательных действий. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, важным фактором является прибытие танков Abrams на Авдеевском направлении и увеличение объемов боеприпасов.

Также главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российским оккупантам в живой силе и технике.

Кроме этого, украинские защитники удерживают свои позиции, усиливают оборону и работают над расширением плацдарма на левобережье Днепра. Также наносят огневые удары по местам дислокации врага и его тыловым позициям, сказала Гуменюк.

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