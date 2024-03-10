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На юге задвухсотили одного из главарей "Ахмата": в ВСУ раскрыли детали контрудара

Алексей Тесля
10 марта 2024, 21:23
ВСУ ликвидировали одного из командиров вражеского подразделения вблизи Работино.
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На юге разгромили штурмовиков РФ / Скриншот

На Запорожском направлении украинские защитники уничтожили одного из главарей кадыровских боевиков из бандформирования "Ахмат".

Об удачных действиях бойцов ВСУ рассказал Mukachevo.net пресс-офицер 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас.

Он уточнил, что украинские воины ликвидировали одного из командиров вражеского подразделения "Ахмат" вблизи Работино Запорожской области.

Как уточняется, один из пилотов БПЛА ВСУ на Работинском направлении получил приказ следить за вражеским багги, в котором оказался командир батальона кадыровских боевиков.

При этом также публикуется видео неудачной атаки российских оккупантов и уничтожения вражеских штурмовиков.

Внимание! Кадры не предназначены для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Смотрите видео - ВСУ отразили штурм у Работино:

Что известно о селе Работино?

Работино - село в Токмакской городской общине Пологовского района Запорожской области Украины. Оно находится в 20 км от города Токмак. С начала марта 2022 года российские оккупанты захватили населенный пункт. В августе 2023 года украинские военные деоккупировали село в ходе контрнаступления. Ожесточенные бои за село продолжаются. Об этом сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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ВСУ война России и Украины Работино
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