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Выход ВСУ из Авдеевки: военный аналитик раскрыл неожиданную причину

Алексей Тесля
11 марта 2024, 04:15
Евгений Дикий рассказал о колоссальной разнице между обороной Бахмута и Авдеевки.
Выход ВСУ из Авдеевки: военный аналитик раскрыл неожиданную причину
Названа причина выхода ВСУ из Авдеевки / колаж: Главред, фото: libkos/Instagra, скріншот: відео Міноборони РФ

На сегодня украинские силы по всей линии фронта строят три линии обороны – силами разных подразделений и с разными возможностями, рассказал ветеран боевых действий на Донбассе, украинский военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, третью, самую дальнюю линию обороны строят гражданские строительные компании. Об этом он сообщил в комментарии Сurrenttime.

"Вторая линия – это то, где что-то уже может прилетать, туда уже ни один гражданский строитель не едет, ни одна компания не рискует работать. И вот там копают уже сами военные, но копают в относительно спокойной обстановке. И, наконец, то, что совсем возле нулей – за это отвечают сами воюющие бригады. Вот у них за спиной зона ответственности в 10-12 километров. Конечно, они могут туда привлекать часть инженерных войск, но, в общем-то, отвечает за это сама пехота", - пояснил он.

видео дня

Собеседник говорит, что в ВСУ также ощущается отсутствие технических средств для строительства, ведь в свое время много техники было распродано "за ненадобностью". По словам эксперта, в Авдеевке, пока она не была оккупирована российскими войсками, соответствующих укреплений не было.

"Там было то, что смогла накопать сама пехота. Колоссальная разница с Бахмутом там была в том, что когда выходили из Бахмута, то те, кто выходили, те сразу и окапывались. Здесь такого не было. Пока держали Авдеевку, другие части накопали новую линию, то есть отходили реально на готовые позиции. Но на такие позиции, которые могла накопать именно сама пехота. То есть это исключительно земляные фортификации с минимумом дерева и построенные в основном лопатами без серьезной техники. Конечно, это сказывается", - добавил Дикий.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация вокруг Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что Авдеевка - новая линия обороны. На Ставке обсудили ситуацию на фронте и о новых линиях обороны, где осуществляются укрепления рубежей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает войска из Авдеевки. Россияне весь год готовили силы, резервы, технику и оружие к наступлению, рассказал заместитель командира 3 ОШБр.

Как сообщал Главред, в Пентагоне считают уход украинских сил из Авдеевки стратегическим решением. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что защитников Украины вывели для сохранения артиллерии и снарядов, ведь их критически не хватает без помощи США.

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Авдеевка война России и Украины Евгений Дикий
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