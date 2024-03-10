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Колонну сожгли вместе с оккупантами: на юге разгромили штурмовиков РФ

Алексей Тесля
10 марта 2024, 19:05
Вражеская техника была уничтожена ударными дронами и артиллерией Нацгвардии.
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Разгром колонны РФ на юге / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

На южном участке украинские защитники разгромили две колонны российских захватчиков.

Удачными действиями отличились бойцы Нацгвардии, сообщил командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко в Telegram.

По его словам, аэроразведкой бригады НГУ "Спартан" были замечены две колонны вражеской техники, которые двигались в направлении позиций украинских войск.

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"В первую очередь оккупанта встретила точными выстрелами артиллерия, заставив врага почти полностью снизить темп атаки. В это время пилоты ударных дронов поднимают в воздух дроны. Удачное взаимодействие подразделений 3 бригады оперативного назначения "Спартан" дает полный контроль над ситуацией", — рассказал украинский командир.

Пивненко уточнил, что в результате две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, две единицы были уничтожены с помощью артиллерии. Весь личный состав противника был ликвидирован, атака РФ была остановлена.

Смотрите видео - разгром колонны РФ на юге:

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/ Скриншот

Что известно о Третьей бригаде Нацгвардии

Военное соединение в составе НГУ дислоцируется в Харькове и входит в Восточное оперативно-территориальное объединение Нацгварди. Бригада сформирована после начала российской агрессии в 2014 году. Бригада воевала под Дебальцево, а с начала полномасштабного вторжения РФ обороняла Харьков, участвовала в контрнаступательной операции на Слобожанщине и в боях за Бахмут. В рамках рекрутинговой кампании "Гвардии наступления" получила название "Спартан". Бригаде присвоено почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана".

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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Нацгвардия военная агрессия РФ война России и Украины
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