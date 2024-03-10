Зачистка на юге: Силы обороны Украины расширяют плацдарм на Левобережье

Украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации оккупантов на Левобережье.

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Наталья Гуменюк рассказала о боях на Левобережье / 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба, остающаяся основным видом ведения боевых действий.

При этом уже вторые сутки враг не предпринимает штурмовых действий, концентрирует усилия на проведении аэроразведки, артиллерийских обстрелах, применении большого количества ударных дронов разных типов, сообщают Силы обороны юга.

"Наши воины удерживают позиции, осуществляют мероприятия по их укреплению и работают над расширением плацдарма на левобережье Днепра", - отмечается в сообщении.

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При этом украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам РФ.

В течение суток получено подтверждение, что на левом берегу стало меньше на:

51 оккупанта;

1 реактивную систему залпового огня "Град";

1 танк;

1 самоходную артиллерийскую установку;

9 орудий;

2 миномета;

19 единиц автобронетехники;

1 лодку;

1 комплект наблюдательного оборудования.

Украинские военные также подтвердили уничтожение склада противника.

Подробности боев на Левобережье

Как уточнила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, в течение двух суток отмечается отсутствие штурмовых действий со стороны РФ на Левобережье.

"Враг даже в своих пабликах признает, что фортификационные сооружения Правого берега мощные, укрепленность высокая и продвинуться туда они шансов не имеют", - рассказала она.

По словам пресс-секретаря Сил обороны Юга, логистика врага затруднена, поскольку военные продолжают расширять сектор своего влияния.

"Мы говорили о необходимости зачистки полосы в 20-30 километров для того, чтобы облегчить жизнь правого берега, чтобы туда не могла достигать артиллерия вражеская. За минувшие сутки минус 10 артиллерийских установок врага, мы продолжаем их отбрасывать. Но надо признать - они имеют мощный ресурс для обновления на этих позициях, поэтому у нас еще много работы", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои за плацдарм на Левобережье

Ранее сообщалось, что ВСУ не могут перебросить бронированную технику на левый берег Днепра Херсонской области, говорили в ОВА Херсонщины. Ситуация тяжелая, однако украинские воины продолжают удерживать плацдарм.

Напомним, в ВСУ раскрыли планы по левобережью Херсонской области - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что войска будут расширять плацдарм. Оккупанты уже сталкиваются с проблемами.

В небе над Херсонщиной после пуска ракеты по Украине исчез Су-34 российских оккупантов. Инцидент произошел 23 февраля. Сообщалось, что вражеский военный самолет мог рухнуть.

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