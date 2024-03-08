УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

Руслана Заклинская
8 марта 2024, 17:27
На фронте ощущается нехватка снарядов, поэтому украинские военные наносят точные точечные удары, рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.
Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага
Враг бросает на Часов Яр танки и бронетехнику / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот

Россияне не имеют возможности захватить Часов Яр. Однако оккупанты постоянно осуществляют штурмы на этом направлении. Об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Взять Часов Яр у них способности нет. Однако у них есть способности пытаться постоянно нас штурмовать именно на этом отрезке фронта. До этого штурмовали пехотным составом, а уже длительное время враг привлекает и механизированную составляющую, то есть тяжелую технику - танки, боевые бронированные машины", - отметил Калашников.

По его словам, оккупанты особенно активно штурмуют на направлении Часового Яра, вблизи поселков Богдановка и Ивановское. Также пытаются наступать на Клещеевку и Андреевку.

видео дня

Калашников рассказал, что в связи с нехваткой снарядов, Силы обороны наносят точные удары по врагу НАТОвским вооружением. Поэтому украинским защитниками нет необходимости просто стрелять по плоскости и тратить дефицитные снаряды наугад.

"Если брать по обеспеченности снарядов, то есть выстрелы которыми мы можем поражать врага. Но, конечно, это не то количество, которое нам нужно, и которое хотелось бы нам иметь... Мы поражаем врага более точечно, более точно. Но когда есть необходимость, когда штурмовые отряды врага идут в атаку, то, конечно, мы помогаем нашим собратьям на первой линии, то тогда уже работаем немножко и по плоскости", - отметил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады.

Он подчеркнул, что несмотря на интенсивность вражеского огня, количество выстрелов существенно уменьшилось по сравнению с началом войны.

"Если сравнить с тем огневым валом, который он использовал в начале полномасштабного вторжения - 60-80 тысяч выстрелов в сутки по всему фронту, то на сегодня это количество гораздо меньше. А для того, чтобы вести активные наступательные действия, то врагу нужно было бы больше выстрелов. Однако это хорошо, что у него снарядов не хватает", - подчеркнул Калашников.

Снарядный голод в ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Бои вблизи Часового Яра

Как сообщал Главред, руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" заявил о "мощном рывке" российских войск на Часов Яр в Донецкой области. РФ пытается сконцентрировать силы для дальнейшего наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Также командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко подчеркнул, что в случае оккупации города Часов Яр Донецкой области, враг сможет обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск. Однако он считает, что российским оккупантам не удастся реализовать этот замысел.

Кроме этого, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении отражают атаки противника в направлении города Часов Яр. Заместитель командира батальона "АХИЛЛЕС" Олесь Маляревич сообщил, что вместе с другими подразделениями они проводят оборонительные операции.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Калашников Часов Яр война России и Украины
Реклама

Главное за день

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:50 Украина
Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:49 Политика
В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27 Синоптик
Все главные новости

Популярное

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке 3637

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря 2886

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео 1988

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео

РФ хочет оккупировать 3 крупных города: генерал назвал новые цели оккупантов 1800

РФ хочет оккупировать 3 крупных города: генерал назвал новые цели оккупантов

Последние новости

17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:22

Что нужно, чтобы закалить характер: как это сделать

17:13

У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

17:03

За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

16:33

Зеленский – об атаке РФ на Одессу во время его визита: ракета ударила в 300-400 метрах

Реклама
16:24

Можно выдохнуть: в Украине падает в цене популярный овощ

16:22

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

16:20

"На руку Путину": Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины

15:55

Что нужно сделать 9 марта, чтобы не навлечь беду: важные приметы и запреты

15:54

Удары на 150 километров: ВСУ начали дальнобойную охоту на самолеты РФ

15:42

Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

15:26

Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

15:25

Украинские активисты-антикоррупционеры виноваты, что Запад не дает Украине оружие – СупрунВидео

15:21

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

15:16

Когда День матери в Украине 2024: дата и история праздника

15:05

Нужно иметь "зрение орла", чтобы найти 2 потерянных предмета: сложная оптическая иллюзия

Реклама
15:05

Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плечеВидео

14:38

"Бой века": Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком

14:33

Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и СоловийВидео

14:22

Новолуние 10 марта: жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову

14:19

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

14:18

В Киеве обнаружили очередной мошеннический call-центр, его работники избили журналистов

13:46

Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне

13:45

Сотни штурмовиков "покрошили" вместе с техникой: у РФ крупные потери на востоке

13:44

Когда можно есть после тренировки: тренер рассказала о самых больших ошибкахВидео

13:36

Устраните накипь в стиральной машине с помощью обычного кухонного ингредиента

13:27

"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"

13:24

Когда в Украине заработает новый закон о мобилизации: в Раде дали ответ

12:57

Жители Украины обязаны заплатить налоги: за что и сколько нужно отдать государству

12:47

"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало

12:44

В Украине ограничат переводы по картам: кого коснутся изменения

12:32

"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене

12:30

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видеоВидео

12:21

Зеленский отправится с визитом в Турцию: что анонсировали в ОП

12:09

Звезда "Довбуша" жестко объяснил фанатам русского, почему нужно переходить на украинский

11:55

Киркоров рассказал, как путинист Михалков ворвался в его ночь любви с Пугачевой

Реклама
11:54

Тревожный прогноз: полковник ВСУ рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну

11:51

"Это ужасно": принц Гарри связался с принцем Уильямом

11:39

Ударит мороз -6 градусов и будут дожди: когда погода принесет неприятный "сюрприз"

11:35

Прилеты по оккупантам: на Запорожье взорвали склад и базу РФ вместе с техникой

11:30

Церковный праздник 9 марта: от чего надо удержаться в день 40 святых

11:29

В Украине изменится минимальная зарплата: на сколько поднимут

11:06

"Чучело какое-то": путинист Лепс обхаркал сьемочную площадку

11:06

В Минсоцполитики рассказали, почему повышение пенсионного возраста не поможет

11:06

"Кидали на деньги": украинский актер рассказал, как в России обманывали актеров из УкраиныВидео

10:57

Причина неочевидна: эксперт назвала главный признак того, что отношения обречены

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять