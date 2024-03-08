Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

На фронте ощущается нехватка снарядов, поэтому украинские военные наносят точные точечные удары, рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады.

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Враг бросает на Часов Яр танки и бронетехнику / Коллаж: Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот

Россияне не имеют возможности захватить Часов Яр. Однако оккупанты постоянно осуществляют штурмы на этом направлении. Об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Взять Часов Яр у них способности нет. Однако у них есть способности пытаться постоянно нас штурмовать именно на этом отрезке фронта. До этого штурмовали пехотным составом, а уже длительное время враг привлекает и механизированную составляющую, то есть тяжелую технику - танки, боевые бронированные машины", - отметил Калашников.

По его словам, оккупанты особенно активно штурмуют на направлении Часового Яра, вблизи поселков Богдановка и Ивановское. Также пытаются наступать на Клещеевку и Андреевку.

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Калашников рассказал, что в связи с нехваткой снарядов, Силы обороны наносят точные удары по врагу НАТОвским вооружением. Поэтому украинским защитниками нет необходимости просто стрелять по плоскости и тратить дефицитные снаряды наугад.

"Если брать по обеспеченности снарядов, то есть выстрелы которыми мы можем поражать врага. Но, конечно, это не то количество, которое нам нужно, и которое хотелось бы нам иметь... Мы поражаем врага более точечно, более точно. Но когда есть необходимость, когда штурмовые отряды врага идут в атаку, то, конечно, мы помогаем нашим собратьям на первой линии, то тогда уже работаем немножко и по плоскости", - отметил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады.

Он подчеркнул, что несмотря на интенсивность вражеского огня, количество выстрелов существенно уменьшилось по сравнению с началом войны.

"Если сравнить с тем огневым валом, который он использовал в начале полномасштабного вторжения - 60-80 тысяч выстрелов в сутки по всему фронту, то на сегодня это количество гораздо меньше. А для того, чтобы вести активные наступательные действия, то врагу нужно было бы больше выстрелов. Однако это хорошо, что у него снарядов не хватает", - подчеркнул Калашников.

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Бои вблизи Часового Яра

Как сообщал Главред, руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" заявил о "мощном рывке" российских войск на Часов Яр в Донецкой области. РФ пытается сконцентрировать силы для дальнейшего наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Также командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко подчеркнул, что в случае оккупации города Часов Яр Донецкой области, враг сможет обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск. Однако он считает, что российским оккупантам не удастся реализовать этот замысел.

Кроме этого, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении отражают атаки противника в направлении города Часов Яр. Заместитель командира батальона "АХИЛЛЕС" Олесь Маляревич сообщил, что вместе с другими подразделениями они проводят оборонительные операции.

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