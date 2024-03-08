Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

Союзники Украины поддерживают усиление военной помощи Киеву в виде выделения боеприпасов и денежных средств, сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Никто на Западе пока не готов отправить войска в Украину - Писториус / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense Visual Information Distribution Service

Официальный Берлин пока исключает возможность отправки своих войск на территорию Украины. Германия не станет партией войны, в том числе и поэтому она не поставляет Киеву ракеты Taurus. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Как сообщает FAZ, в ходе визита в Хельсинки он рассказал, что дискуссии относительно размещения западных войск продолжаются. Однако их нужно прекратить.

"Никто на самом деле не хочет, чтобы сухопутные войска были в Украине. Сейчас об этом продолжается дискуссия, но есть решающая граница. Поэтому мы должны прекратить это на этом этапе. Мы не станем партией войны. Именно поэтому Taurus еще не доставили", - добавил Писториус. видео дня

Кроме того, глава Минобороны ФРГ считает, что дальнобойные ракеты не станут решающим вооружением в войне.

Кратко о ракете Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Позиция Финляндии по войскам в Украине

Министр обороны Финляндии Антти Хаккяне также сказал, что войска страны не будут размещены в Украине. По его словам, союзники должен сосредоточиться на предоставлении военной техники Киеву.

"Но все поддерживают увеличение помощи в форме оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны теперь сосредоточиться", – подчеркнул Борис Писториус.

Войска НАТО в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки войск стран Запдаа в Украину. Однако он также уточнил, что пока в Европе нет консенсуса по этому вопросу. Позже Макрон добавил, что он лишь не исключил такую возможность.

Представитель коммунистической партии Фабьен Руссель сказал, что Макрон допустил ввод войск Франции в Украину в случае прорыва оккупантов России на Киев или Одессу. Как уточнил Руссель, Макрон показывал парламентариям на карте направления потенциального удара РФ.

Войска НАТО могли бы оказаться в Украине, считает президент Чехии Петр Павел. Он призвал Запад не ограничивать возможность оказания поддержки Киеву.

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