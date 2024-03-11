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РФ запустит производство новых бомб, против которых у ВСУ нет "противоядия" - ISW

Руслана Заклинская
11 марта 2024, 09:33
Совершенствование КАБов позволит России наносить точные удары по украинским позициям без значительного риска обнаружения и уничтожения самолетов.
РФ запустит производство новых бомб, против которых у ВСУ нет 'противоядия' - ISW
РФ запустит производство новых авиабомб для ударов по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Российские войска активно используют управляемые авиабомбы для обстрела прифронтовых населенных пунктов. Россия может ввести серийное производство усовершенствованных управляемых авиабомб с целью их широкого использования по всей линии фронта. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

По словам спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские войска ударили по Мирнограду в Донецкой области тремя универсальными межвидовыми планерными боеприпасами (УМПБ) Д-30СН. Эти усовершенствованные управляемые планерные бомбы фактически превращают старые неуправляемые гравитационные бомбы ФАБ времен Советского Союза в современные управляемые бомбы.

В ISW отмечают, что войска оккупантов уже применяли неуправляемые бомбы в январе 2024 года. Однако последний уровень совершенствования заключается в том, что управляемые планерные бомбы УМПБ Д-30СН оборудованы системой наведения, включающей приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS "Комета" и крылья, подобные крылатой ракеты Х-101.

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"Российская авиация пока запускает УМПБ без реактивных двигателей, но Россия ожидает использования УМПБ с реактивными двигателями в будущем. Российские милблогеры утверждали, что управляемые планерные бомбы с реактивным двигателем и топливным баком, которые сейчас отсутствуют в авиационных планирующих бомбах, позволят российской авиации сбрасывать управляемые планерные бомбы с меньшей высоты "подобно крылатым ракетам класса "воздух-поверхность" и увеличат максимальную дальность поражения до 80-90 километров", - говорится в отчете.

Аналитики ISW утверждают, что увеличение радиуса действия управляемых планерных бомб открывает новые возможности для российской авиации, позволяя наносить точные удары по украинским позициям без значительного риска обнаружения или уничтожения самолетов Воздушными силами Украины.

"Российские войска, вероятно, попытаются наладить серийное производство управляемых планерных бомб УМПБ и увеличить их использование на линии фронта", - заявили аналитики.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Использование КАБов на фронте

Напомним, три дня подряд россияне атакуют Сумскую область. С тактической авиации оккупанты запускали управляемые авиабомбы.

Также пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что у России есть значительное количество управляемых авиабомб. Самым эффективным методом борьбы с ними является блокирование тактической авиации, используемой для их доставки.

Как сообщал Главред, российские оккупанты изменили тактику на фронте и начали массово сбрасывать КАБы на позиции украинских защитников и сравнивать все с землей. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш отметил, что россияне переквалифицировали свой оборонный заказ на бомбы ближнего действия.

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война в Украине авиабомба война России и Украины Институт изучения войны
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