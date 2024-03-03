Удары ракетами и бомбами: у РФ новая тактика атак из акватории морей

О новой тактике использования авиации на южном участке фронта российскими оккупантами сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, самолеты РФ приближаются к акватории Черного и Азовского морей лишь для запуска ракет. Как уточнила она в эфире информационного телемарафона, за этот период враг выпустил одну управляемую авиабомбу, которая упала на открытой площади, в результате раненых и разрушений нет.
"Они [россияне] переориентируют ее на пребывание над акваторией морей — Азовского или Черного. Только оттуда применяют пуски ракет. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько иные. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток", — отметила представитель Сил обороны.видео дня
Гуменюк также добавила, что авиабомбу РФ сбросила в момент, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили очередной вражеский самолет Су на востоке. Тогда же тактическая авиация сгруппировалась и вернулась на базу.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Ликвидация российских самолетов
Напомним, 2 марта украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупантов. ВСУ зенитными управляемыми ракетами нанесли удары по двум вражеским военным самолетам, один из которых избежал удара. Ориентировочно, этот Су-34 стал 15 сбитым самолетом за две недели.
Также в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 14 "Шахедов" и еще один вражеский самолет Су-34.
Кроме этого, 29 февраля ВСУ сбили три истребителя. Один удалось ликвидировать ночью, а остальные два - утром.
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