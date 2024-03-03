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Удары ракетами и бомбами: у РФ новая тактика атак из акватории морей

Алексей Тесля
3 марта 2024, 17:07
Самолеты РФ приближаются к акватории Черного и Азовского морей лишь для запуска ракет.
Су-34
ВСУ уничтожают вражеские самолеты / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

О новой тактике использования авиации на южном участке фронта российскими оккупантами сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, самолеты РФ приближаются к акватории Черного и Азовского морей лишь для запуска ракет. Как уточнила она в эфире информационного телемарафона, за этот период враг выпустил одну управляемую авиабомбу, которая упала на открытой площади, в результате раненых и разрушений нет.

"Они [россияне] переориентируют ее на пребывание над акваторией морей — Азовского или Черного. Только оттуда применяют пуски ракет. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько иные. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток", — отметила представитель Сил обороны.

видео дня

Гуменюк также добавила, что авиабомбу РФ сбросила в момент, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили очередной вражеский самолет Су на востоке. Тогда же тактическая авиация сгруппировалась и вернулась на базу.

Самолет Су-34 инфографика
/ Главред

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ликвидация российских самолетов

Напомним, 2 марта украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупантов. ВСУ зенитными управляемыми ракетами нанесли удары по двум вражеским военным самолетам, один из которых избежал удара. Ориентировочно, этот Су-34 стал 15 сбитым самолетом за две недели.

Также в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 14 "Шахедов" и еще один вражеский самолет Су-34.

Кроме этого, 29 февраля ВСУ сбили три истребителя. Один удалось ликвидировать ночью, а остальные два - утром.

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военный самолет война России и Украины Наталья Гуменюк
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