'У России чрезвычайно много КАБов': в ВСУ назвали ключевой способ защиты от бомб

На управляемые авиабомбы нецелесообразно тратить средства ПВО, поскольку у России таких бомб очень много, отметила Наталья Гуменюк.

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Гуменюк раскрыла самый эффективный метод борьбы с КАБами / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, УНИАН

В России чрезвычайно много управляемых авиабомб. Самым эффективным способом борьбы с КАБами является блокирование тактической авиации, которая используется для их поставки. Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"На управляемые авиабомбы нецелесообразно тратить средства ПВО, которые есть у нас в наличии. Для того, чтобы бить по каждой такой управляемой авиабомбе, которых у России чрезвычайно много, нужно очень много соответствующих снарядов. И при этом использовать их по управляемым авиабомбам очень непродуктивно. Поэтому речь идет о необходимости применения превентивных средств в этой ситуации. Необходимо заблокировать авиацию врага как способ доставки этих управляемых авиабомб", - отметила Гуменюк.

Гуменюк также отметила, что Воздушные силы, ожидая F-16, не сидят сложа руки. Украинские защитники успешно уничтожают самолеты тактической авиации РФ, что приводит к уменьшению количества управляемых авиабомб на фронте.

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Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Проблема с КАБами на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты изменили тактику на фронте и начали массово сбрасывать КАБы на позиции украинских защитников и сравнивать все с землей. Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш отметил, что россияне переквалифицировали свой оборонный заказ на бомбы ближнего действия.

Также представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что оккупанты начали массово использовать КАБы. Он подчеркнул, что Украине необходимы средства, которые позволят отгонять российские самолеты и препятствовать им сбрасывать управляемые авиабомбы, поскольку сбивать эти бомбы невозможно.

Кроме этого, военный эксперт Алексей Гетьман заметил, что российские самолеты могут залетать в зону действия украинских зенитно-ракетных комплексов, поскольку те постоянно перемещаются и не прослеживаются. Он также считает, что россияне могут изменить тактику ударов управляемыми авиационными бомбами, поскольку они оказались эффективнее наземных атак.

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