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Корабли РФ прячутся: в ВМС назвали мощное оружие, которое изменило ситуацию в море

Руслана Заклинская
4 марта 2024, 10:23обновлено 4 марта, 11:27
Увидеть российские корабли даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря - уже большая редкость, сказал Дмитрий Плетенчук.
Корабли РФ прячутся: в ВМС назвали мощное оружие, которое изменило ситуацию в море
Украинские морские дроны вытеснили оккупантов из Черного моря / Коллаж: Главред, фото: СБУ, twitter.com/Osinttechnical

Ситуация в море претерпела кардинальные изменения благодаря работе украинских морских дронов. Российские оккупанты уже не чувствуют себя свободно в Черном море. Об этом рассказал представитель Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Увидеть их даже к югу от Крыма или по центральной части Черного моря - уже большая редкость. Поэтому да, ситуация изменилась, расписание изменилось именно благодаря работе украинских морских дронов, пожалуй, в первую очередь", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, оккупанты достаточно свободно действовали в отдельных частях Черного моря, в частности, на западе и юго-западе. В начале большой войны их присутствие фиксировалось ближе к украинским берегам, особенно на северо-западе. Однако морские дроны украинского производства кардинально изменили ситуацию.

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Корабли РФ прячутся: в ВМС назвали мощное оружие, которое изменило ситуацию в море
Инфографика: Главред

Черноморский флот России

Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.

Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.

В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.

По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Ликвидация Черноморского флота РФ

Напомним, 14 февраля ГУР удалось уничтожили большой российский десантный корабль "Цезарь Куников". Его атаковали ударными морскими дронами Magura V5 вблизи берегов временно оккупированного Крыма.

Также в ночь на 26 декабря 2023 года авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск". Корабль находился в порту оккупированной Феодосии.

Как сообщал Главред, 10 ноября в Крыму утонули малые десантные корабли Черноморского флота РФ "Акула" и "Серна". Их атаковали украинские надводные ударные дроны.

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