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ГУР взломало серверы Минобороны РФ: получили доступ к секретным документам

Юлия Закрепа
4 марта 2024, 09:50
Теперь Украина владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало минобороны РФ.
ГУР взломало серверы Минобороны РФ: получили доступ к секретным документам
ГУР взломало серверы Минобороны РФ / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

В Главном управлении разведки МОУ сообщили, что украинские разведчики осуществили успешную DDoS-атаку против Министерства обороны России, в результате чего получили доступ к серверам, шифрам и секретным документам ведомства.

Как информирует пресс-служба ГУР, теперь Украина владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало Минобороны РФ, а также массивом секретной служебной документации российского ведомства. В частности, речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц силового ведомства России. По словам ГУР, полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев.

"Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов - всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократъ", - отмечают в разведке.

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Так, в распоряжении военной разведки Украины также оказалась служебная документация заместителя Министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича. В ГУР подчеркивают, что он сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной.

"Работа в киберпространстве России направлена на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора продолжается. Дальше будет!" - отметили украинские разведчики.

Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало, что РФ хочет привлечь к операции "Майдан-3" десятки людей. Среди таких лиц могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

В ГУР назвали фамилии главных зачинщиков операции "Майдан-3". Страна-агрессор Россия уже потратила 1,5$ млрд на операцию и также задействует лиц, которые перешли на сторону Москвы, сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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