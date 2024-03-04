'Будет много изменений': боец ГУР оценил худший сценарий для Украины в 2024 году

Боец ГУР отмечает, что украинское общество стоит перед тяжелым выбором и оно должно само для себя решить, что делать дальше.

https://glavred.info/ukraine/budet-mnogo-izmeneniy-boec-gur-ocenil-hudshiy-scenariy-dlya-ukrainy-v-2024-godu-10547105.html Ссылка скопирована

Боец ГУР спрогнозировал ситуацию на фронте в 2024 году / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Война в Украине уже не будет легче. В то же время 2024 год для Сил обороны Украины будет достаточно тяжелым и не принесет весомых достижений. Об этом в интервью TSN.UA рассказал штурмовик спецподразделения Главного управления разведки Украины с позывным "Кавалер".

Он отметил, что в 2024 году украинское общество должно сделать важный для себя выбор.

"Или мы освобождаем свои территории, отстаиваем право на жизнь, существование нашего народа, право на идентичность или мы просто исчезаем и все", - рассказал "Кавалер".

видео дня

Он добавил, что это важно понимать для общества: какую именно войну мы ведем сейчас и с кем мы воюем. Кроме того, "Кавалер" отметил, что если мы рассмотрим худший сценарий, то есть наше поражение, то в Украине произойдут серьезные изменения. Например, гривна может быть заменена рублем, а условия жизни населения страны резко изменятся.

"Будет очень много изменений, которые коснутся каждого. И как показывает история, россияне не останавливаются на каких-то этапах, что вот сменили власть и поставили более лояльную к себе и все. Россияне всю свою историю уничтожают народ на захваченных ими территориях. Они расселяют этот народ, потому что им не выгодно, чтобы на этой земле жили люди, объединенные одной идеей. Поэтому я думаю, что при таком плохом раскладе начнутся массовые репрессии, расселение нашего народа и заселение сюда других каких-то народов, которых в Российской Федерации хватает", - рассказал "Кавалер".

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска пытаются проводить наступательные операции на Бахмутском направлении, где происходят жестокие бои. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш

Украинским военным очень не хватает артиллерии. Они отмечают, что трудно отражать атаки российских оккупантов и удерживать свои позиции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Российские войска пытаются продолжить наступление через Часов Яр с целью выхода к Константиновке и далее к Краматорско-Славянской когломерации, сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.