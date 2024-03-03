В ВСУ назвали новые цели РФ: какие города на востоке под угрозой

РФ применяет все силы и средства, чтобы продемонстрировать максимальные результаты, подчеркнул Илья Евлаш.

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В ВСУ рассказали о ситуации на фронте / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, 128 окрема гірно-штурмова Закарпатська бригада

Российские оккупанты пытаются продвинуться через Часов Яр к Константиновке с выходом на Краматорско-Славянскую конгломерацию, заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш.

Представитель ОСГВ "Хортица" объяснил, что таким образом РФ хочет окружить Славянск и Краматорск для дальнейшего захвата этих городов, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Эта тактика не новая, враг ее уже пытался ее использовать и раньше - брать населенные пункты в тиски, но сейчас враг наталкивается на яростное сопротивление наших защитников. Тем более сейчас погода достаточно неблагоприятная для наступательных действий, поскольку техника застревает в грязи, поэтому у нас есть время на подготовку", - говорит украинский офицер.

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По его словам, враг применяет все силы и средства, чтобы продемонстрировать максимальные результаты к "выборам" в РФ, однако в последнее время начал меньше использовать самолеты на фронте.

"Враг почувствовал этот мощный, болезненный удар по своей авиации. Однако, к сожалению, у врага есть много еще самолетов, которые они могут использовать. Я считаю, что сейчас они обдумывают, как можно изменить тактику, поскольку 10 Су за 10 дней - это очень ощутимые потери. Поскольку самолеты - это высокотехнологичное произведение военного вооружения. Даже при условии доминации врага в воздухе и в количестве этих летающих средств он не может себе позволить ежедневно терять по одному или даже несколько самолетов", - добавил Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Ситуация вокруг Купянска

Ранее сообщалось о том, что оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. На участке Купянского направления речь идет о 42 тысячах российских военных, которые готовы к наступлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады об оперативной ситуации на фронте.

В СНБО предупредили об угрозах на Купянском направлении. Лейтенант ВСУ Андрей Коваленко сообщил, что Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Он также отметил, что Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

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