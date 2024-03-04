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Кто не обязан являться в ТЦК, даже если получил повестку: перечень категорий

Руслана Заклинская
4 марта 2024, 09:28
В законе определено несколько основных причин, по которым военнообязанный может не приходить в ТЦК.
Кто не обязан являться в ТЦК, даже если получил повестку: перечень категорий
Кому не обязательно приходить в ТЦК за повесткой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Во время военного положения все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет обязаны явиться в ТЦК и СП для обновления данных и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако закон предусматривает исключения, когда это необязательно. О том, кто из мужчин не подлежит мобилизации рассказал УНИАН.

В 2010 году Кабинет Министров Украины установил пять категорий мужчин, которые могут не приходить в ТЦК, даже по повестке. В 2022 году эти правила расширили и на военнообязанных, и на резервистов.

Причины, которые считаются уважительными для неявки в ТЦК:

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  • смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки или близкого родственника жены (мужа), произошедшая не позднее, чем за семь дней до даты начала сборов;
  • болезнь или необходимость ухода за больным членом семьи (женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены), проживающих вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
  • осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие;
  • попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием прибытию;
  • сдачи государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Обстоятельства, которые военнообязанный называет основанием своей неявки в ТЦК, должны быть документально подтверждены. Иначе к человеку будут применять санкции.

Кто не подлежит мобилизации по новому законопроекту

В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект №10449, который предусматривает изменения в перечне причин для отказа от явки в ТЦК. В частности, если этот законопроект будет принят, соответственно изменятся причины для неявки:

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь военнообязанного;
  • действия страны-агрессора;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа);
  • другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок.

В случае невозможности явки по любой из этих причин, лицо обязано известить ТЦК о причинах своего отсутствия. Сделать это нужно не позднее, чем через трое суток после получения повестки. После этого мобилизацию отложат.

Мобилизация

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов подчеркнул необходимость переориентации с мобилизации на рекрутинг для набора военных. Он отметил, что рекрутинг успешно работает, поскольку люди охотнее готовы вступать в конкретные бригады, чем проходить через ТЦК.

Также в новом законопроекте о мобилизации предусматривается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для других профессий, которые являются критически важными для работы государства и общества. Конкретный перечень этих категорий будет утвержден правительством.

Кроме этого, украинские мужчины, находящиеся за рубежом, не будут получать повесток, но смогут воспользоваться электронным кабинетом для обновления своих персональных данных, рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

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