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Нововведения для мужчин: нардеп рассказал, будут ли вручать повестки за границей

Руслана Заклинская
1 марта 2024, 19:15
Регистрация в электронном кабинете военнообязанного по новому законопроекту останется как право, а не как обязанность, сказал Федор Вениславский
Нововведения для мужчин: нардеп рассказал, будут ли вручать повестки за границей
Военнообязанные за рубежом смогут обновить данные в электронном кабинете / Коллаж: Главред, фото: УП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские мужчины, которые находятся за границей, не будут получать повесток, но смогут воспользоваться электронным кабинетом для обновления своих персональных данных. Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

Нардеп отметил, что пока нет механизма, с помощью которого военнообязанным за рубежом можно было бы вручать повестки.

"Механизма, как это делать, на данный момент нет. Кроме того, в комитете мы предварительно отклонили норму о том, чтобы запретить для них предоставление консульских услуг, если у них нет военно-учетных документов. Мы предоставляем возможность через средства или телефонной связи, или через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные", - отметил Вениславский.

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По его словам, регистрацию в электронном кабинете военнообязанного по новому законопроекту оставили как право, а не как обязанность.

"Мы оставили возможность лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда. Речь может идти и о студентах, которые учатся за рубежом, и о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу", - подчеркнул он.

Вениславский отметил, что кроме отправки повесток в электронном кабинете тем, кто в нем зарегистрирован, остаются в силе и другие способы их вручения. В частности представители ТЦК будут вручать повестки военнообязанным в бумажном виде, под видеофиксацию или другими путями при условии фиксации того, что человек ее получил.

Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине

Напомним, новый законопроект о мобилизации могут принять во втором чтении до конца марта. В документ внесено более 4 тысяч поправок. Сравнительная таблица законопроекта ожидается до 4 марта, после чего начнется постатейное обсуждение, сообщил нардеп Федор Вениславский.

Также военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов подчеркнул необходимость переориентации с мобилизации на рекрутинг для набора военных. Он отметил, что рекрутинг успешно работает, поскольку люди охотнее готовы вступать в конкретные бригады, чем проходить через ТЦК.

Кроме этого, члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины уже проработали некоторые положения закона о мобилизации. Член комитета Ирина Фриз в Facebook сообщила, что в течение двух дней работы комитет не поддержал некоторые предложения, такие как ограничения по выезду за границу, блокировка счетов и электронные повестки.

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