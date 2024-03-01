Когда Рада примет новый закон о мобилизации: нардеп назвал сроки

4 марта секретариат должен подготовить сравнительную таблицу законопроекта о мобилизации. С 5-6 марта Рада может приступить к постатейному обсуждению поправок.

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В проект закона о мобилизации внесли более 4 тысяч поправок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Новый законопроект о мобилизации может быть принят парламентом во втором чтении до конца марта. В документ внесли более 4 тысяч поправок. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, ориентировочно 4 марта секретариат должен подготовить сравнительную таблицу законопроекта о мобилизации. С 5-6 марта Рада может приступить к постатейному обсуждению поправок.

"Оптимистично - что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически - до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта у нас есть все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении", - сказал Вениславский в интервью РБК-Украина.

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Нардеп добавил, что с начала полномасштабного вторжения еще не было такого количества поправок к проекту закона.

"Поэтому было принято решение все однотипные законодательные поправки разбить на группы. И в результате из более 4 тысяч поправок мы получили 16 блоков из ключевых вещей, которые народные депутаты предлагали нам изменить, выложить в другой редакции и т.д.", - сказал Вениславский.

Нардеп сообщил, что комитет прошел все 16 блоков.

"Далее, на основании концептуальных вещей, которые мы рассмотрели и поддержали или не поддержали в этих блоках, секретариат комитета сформирует сравнительную таблицу с законодательными предложениями, объединенными в эти 16 блоков. Тогда мы сможем значительно быстрее отклонить или одобрить те или иные поправки", - добавил нардеп.

Законопроект о мобилизации - история вопроса

Кабинет министров 30 января передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Этот проект стал заменой предыдущего правительственного документа, который был активно раскритикован общественностью, поскольку нарушал ряд прав украинцев.

7 февраля 2024 года парламентарии приняли в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации (№10449). За него проголосовали 243 нардепа.

Народные депутаты Украины внесли более 4 тысяч правок в новый законопроект о мобилизации.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что законопроект об усилении мобилизации могут принять до конца февраля, подписать в начале марта и тогда от вступит в силу в апреле.

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