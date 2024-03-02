Кто сможет получить бронь от мобилизации: в Раде дали ответ

Кто сможет получить бронь от мобилизации в Украине по новому закону о мобилизации - депутат Федор Вениславский дал полный ответ.

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Конкретный перечень категорий граждан, которые получат бронь от мобилизации, утвердит Кабмин - нардеп Вениславский / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В новом законопроекте о мобилизации предполагается бронирование либо отсрочка не только для госслужащих, но и для ряда других профессий, которые критически важны для работы государства и общества, однако конкретный перечень этих категорий должно утвердить правительство. Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

"Мы пришли к консенсусу, что бронирование будет сохраняться для тех лиц, деятельность которых в экономической сфере критическая для функционирования государства и органов государственной власти, органов местного самоуправления, жизнедеятельности населения. Но это будет определяться подробно постановлением Кабинета министров", — объяснил народный избранник.

По словам Вениславского, в законопроекте определяется лишь то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители данных органов, а что касается госслужащих категорий "Б" и "В" – среди них может быть забронировано до половины от общего количества военнообязанных.

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"Также мы согласились, что в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, ГСЧС, службе судебной охраны, работники судов и других правоохранительных органов будут иметь возможность быть забронированными. А в отношении судей, прокуроров — для них следует сохранить право на отсрочку, чтобы они не стали зависимыми от постороннего влияния и чтобы не было паралича судебной и правоохранительной системы", — подытожил он.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине

Напомним, новый законопроект о мобилизации могут принять во втором чтении до конца марта. В документ внесено более 4 тысяч поправок. Сравнительная таблица законопроекта ожидается до 4 марта, после чего начнется постатейное обсуждение, сообщил нардеп Федор Вениславский.

Также военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов подчеркнул необходимость переориентации с мобилизации на рекрутинг для набора военных. Он отметил, что рекрутинг успешно работает, поскольку люди охотнее готовы вступать в конкретные бригады, чем проходить через ТЦК.

Кроме этого, члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины уже проработали некоторые положения закона о мобилизации. Член комитета Ирина Фриз в Facebook сообщила, что в течение двух дней работы комитет не поддержал некоторые предложения, такие как ограничения по выезду за границу, блокировка счетов и электронные повестки.

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