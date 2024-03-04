Там жестокие штурмы: россияне атакуют два населенных пункта на востоке - Евлаш

Российские оккупанты бросают в штурм мотострелковые полки, десантные подразделения и боевой армейский резерв.

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Россияне штурмуют два населенных пункта на востоке / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского

Российские оккупанты пытаются атаковать на Бахмутском направлении. Сейчас там продолжаются жестокие бои. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

Враг атакует населенный пункт Ивановское. Жестокие бои продолжаются в черте города, говорит Евлаш. Украинские военные героически отражают атаки россиян и пытаются отбросить врага с занятых рубежей.

Россияне также атакуют Богдановку, которая севернее населенного пункта Часов Яр.

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"Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв", - говорит Евлаш.

Украинские военные держат оборону и не дают продвинуться врагу вперед.

Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Война России против Украины

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