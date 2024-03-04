Там жестокие штурмы: россияне атакуют два населенных пункта на востоке - Евлаш

Российские оккупанты пытаются атаковать на Бахмутском направлении. Сейчас там продолжаются жестокие бои. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.
Враг атакует населенный пункт Ивановское. Жестокие бои продолжаются в черте города, говорит Евлаш. Украинские военные героически отражают атаки россиян и пытаются отбросить врага с занятых рубежей.
Россияне также атакуют Богдановку, которая севернее населенного пункта Часов Яр.
"Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв", - говорит Евлаш.
Украинские военные держат оборону и не дают продвинуться врагу вперед.
Кто такой Илья Евлаш
Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".
Война России против Украины
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весной 2022 году Россия "предлагала" Украине так называемый мир "в обмен" на Крым и утрату субъектности государства. Киев решительно отказался от таких "условий".
В ГУР назвали фамилии главных зачинщиков "Майдана-3" против Украины. В частности, речь идет о Владиславе Суркове и Сергее Кириенко, который считается куратором оккупированных территорий украинского государства.
Украина в 2024 году получит истребители F-16, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, нужно работать над тем, чтобы защитить воздушное пространство от российских военных самолетов, авиабомб и ракет.
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