В Турции заговорили о "прекращении войны" РФ с Украиной: что предлагает Анкара

Рречь не идет о признании оккупации территории Украины, пояснил Хакан Фидан.

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Хакан Фидан оценил вероятность прекращения войны / Коллаж: Главред, Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, aa.com.tr

Турция считает, что для Украины и РФ пришло время начать диалог относительно прекращения огня, однако переговоры о перемирии не означают "признания оккупации", заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Но наш взгляд на Украину заключается в том, что обе стороны, похоже, достигли предела результатов, которых они могут добиться с помощью войны. Другими словами, мы считаем, что, возможно, настало время начать определенный диалог в направлении прекращения огня. Конечно, это не означает признания оккупации, но мы считаем, что пришло время отделить вопросы признания оккупации и суверенитета от вопроса прекращения огня", - сказал он на пресс-конференции по случаю закрытия дипломатического форума в Анталии, сообщает Cafe Siyaset.

Фидан указал на тысячи жертв войны в центре Европы в XXI веке, а также на разрушения инфраструктуры и домов, заявив, что "этому нужно как-то положить конец".

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"Чтобы остановить это, необходимо принять некоторые переговоры. К этой мысли нужно привыкнуть. Другими словами, я думаю, что мы достигли предела, за которым может идти война с обеих сторон. Конечно, я еще раз хочу сказать, что речь не идет о признании оккупации", - заявил министр.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Напомним, пророссийский премьер-министр Словакии категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Третью мировую войну. Однако Фицо выразил поддержку евроинтеграции Украины, но отметил, что этот процесс может занять несколько лет.

Также Фицо считает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он остро осуждает помощь США и ЕС Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что одержать победу над Россией в обычной войне невозможно.

Кроме этого, пророссийский премьер Словакии выразил возможность ввода войск НАТО в Украину, но не подтвердил это конкретными доказательствами, ссылаясь на "засекреченные материалы". Позже он заверил, что Словакия не отправит своих военных в Украину и не будет поставлять ей оружие.

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