Тонна взрывчатки разнесет цель в РФ: названы объекты для ударов украинскими БПЛА

На сегодня Украина проигрывает путинской России в создании и масштабировании дронов оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней, заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.
Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, в Украине аналоги "шахедов", которые уже есть, очень тяжело масштабируются.
"Кроме того, чтобы выиграть войну, надо уничтожить российские заводы. Чтобы уничтожить один завод, например, в Коломне, Туле или подмосковном Жуковском, нужен рой дронов, условно говоря, 50 единиц, каждый из которых будет нести боевую часть в виде 100 кг взрывчатки, не меньше. Такого потенциала пока у нас нет, но мы на пути к этому", - пояснил эксперт.
Он также отметил, что дроны – это не панацея, а искусство возможного, а в Украине сейчас продолжается комбинированная война.
"Эта война должна нас научить, что свою безопасность и оборону мы должны поставить в центр общества, в центр развития государства. Если мы это сделаем, тогда мы будем иметь все, в том числе для сдерживания России", - добавил Бадрак.
Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:
Кто такой Валентин Бадрак
Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.
Силы беспилотных систем в ВСУ
Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем ВСУ. Обеспечением реализации этого поручения должны будут заняться Кабмин и Генштаб.
Позднее в Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что роль дронов в войне с Россией увеличивается каждый день. По его словам, растет количество их использования с обеих сторон.
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